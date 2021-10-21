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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211021/pamyatnik-1755701651.html
В Калуге открыли памятник княгине Елизавете Федоровне
В Калуге открыли памятник княгине Елизавете Федоровне - РИА Новости, 21.10.2021
В Калуге открыли памятник княгине Елизавете Федоровне
Торжественное открытие памятника великой княгине Елизавете Федоровне Романовой, причисленной к лику святых, состоялось в четверг на территории Казанского... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:07
2021-10-21T22:07
калужская область
калужская область
калуга
елизавета федоровна
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
владислав шапша
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КАЛУГА, 21 окт – РИА Новости. Торжественное открытие памятника великой княгине Елизавете Федоровне Романовой, причисленной к лику святых, состоялось в четверг на территории Казанского девичьего монастыря в Калуге, который княгиня посетила в 1915 году, сообщает правительство Калужской области.Церемония прошла в рамках Всероссийской конференции регионов-участников национального туристского проекта "Императорский маршрут". Памятник Елизавете Федоровне был установлен по инициативе фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке правительства Калужской области. Автор монумента – скульптор Вячеслав Клыков.Приветствуя участников мероприятия, губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что установка памятника – это дань уважения истории Калуги, его праведникам. По мнению главы региона, следовать примеру великой княгини, которая дарила людям свою любовь и тепло, непросто. "Мне бы хотелось, чтобы наше бережное отношение к исторической памяти позволило нам сегодня и в будущем принимать правильные решения на благо жителей Калужской области", - цитирует губернатора пресс-служба.Председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова отметила, что мероприятие проходит в преддверии дня рождения Елизаветы Федоровны, которая была не только великой княгиней царствующего дома Романовых, но и благотворительницей, основательницей обители милосердия. Ее любовь к Калуге была связана с особым почитанием русских святынь, отметила Громова. В день 400-летия со дня кончины святого преподобного Лаврентия Калужского, 10 августа 1915 года, Елизавета Федоровна посетила Казанский девичий монастырь, у стен которого и установлен памятник, как призыв к милосердию и любви к ближнему.В завершение церемонии протоиерей Андрей Богомолов совершил чин освящения памятника святой, участники мероприятия возложили цветы к его подножию, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211020/biznes-1755317708.html
https://ria.ru/20211021/meditsina-1755642178.html
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калужская область, калуга, елизавета федоровна, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, владислав шапша
22:07 21.10.2021
 
В Калуге открыли памятник княгине Елизавете Федоровне

В Калуге открыли памятник великой княгине Елизавете Федоровне Романовой

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Калужской мужской гимназии
Здание Калужской мужской гимназии - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 21 окт – РИА Новости. Торжественное открытие памятника великой княгине Елизавете Федоровне Романовой, причисленной к лику святых, состоялось в четверг на территории Казанского девичьего монастыря в Калуге, который княгиня посетила в 1915 году, сообщает правительство Калужской области.
Церемония прошла в рамках Всероссийской конференции регионов-участников национального туристского проекта "Императорский маршрут". Памятник Елизавете Федоровне был установлен по инициативе фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке правительства Калужской области. Автор монумента – скульптор Вячеслав Клыков.
г. Калуга. Улица Кирова - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 07:54
Калужские депутаты обсудили меры поддержки бизнеса в регионе
Приветствуя участников мероприятия, губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что установка памятника – это дань уважения истории Калуги, его праведникам. По мнению главы региона, следовать примеру великой княгини, которая дарила людям свою любовь и тепло, непросто. "Мне бы хотелось, чтобы наше бережное отношение к исторической памяти позволило нам сегодня и в будущем принимать правильные решения на благо жителей Калужской области", - цитирует губернатора пресс-служба.
Председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова отметила, что мероприятие проходит в преддверии дня рождения Елизаветы Федоровны, которая была не только великой княгиней царствующего дома Романовых, но и благотворительницей, основательницей обители милосердия. Ее любовь к Калуге была связана с особым почитанием русских святынь, отметила Громова. В день 400-летия со дня кончины святого преподобного Лаврентия Калужского, 10 августа 1915 года, Елизавета Федоровна посетила Казанский девичий монастырь, у стен которого и установлен памятник, как призыв к милосердию и любви к ближнему.
В завершение церемонии протоиерей Андрей Богомолов совершил чин освящения памятника святой, участники мероприятия возложили цветы к его подножию, говорится в сообщении.
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Калужская областьКалужская областьКалугаЕлизавета ФедоровнаЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоВладислав Шапша
 
 
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