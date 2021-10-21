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В Москве резко выросла заболеваемость ОРВИ
В Москве резко выросла заболеваемость ОРВИ - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве резко выросла заболеваемость ОРВИ
В Москве наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых, в 1,5 раза превышающий показатели прошлого года, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:33
2021-10-21T13:33
2021-10-21T13:39
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
сергей собянин
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МОСКВА, 21 окт РИА Новости. В Москве наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых, в 1,5 раза превышающий показатели прошлого года, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Растет заболеваемость ОРВИ. В отличие от прошлого года в Москве наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых, в 1,5 раза превышающий показатели прошлого года. Это создает высокую дополнительную нагрузку на медицинскую систему и угрозу серьезных осложнений для пациентов",- сообщила Ракова, комментируя необходимость введения режима нерабочих дней.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о режиме нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября включительно.
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , сергей собянин
13:33 21.10.2021 (обновлено: 13:39 21.10.2021)
В Москве резко выросла заболеваемость ОРВИ
В Москве рост заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза превысил показатели прошлого года