https://ria.ru/20211021/oruzhie-1755662616.html

Пентагон заявил об успешных испытаниях разработок для гиперзвукового оружия

Пентагон заявил об успешных испытаниях разработок для гиперзвукового оружия - РИА Новости, 21.10.2021

Пентагон заявил об успешных испытаниях разработок для гиперзвукового оружия

Пентагон заявил о трех успешных испытаниях, направленных на разработку гиперзвукового оружия, передают в четверг СМИ. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:48

2021-10-21T18:48

2021-10-21T19:01

министерство обороны сша

в мире

оружие

сша

военно-морские силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пентагон заявил о трех успешных испытаниях, направленных на разработку гиперзвукового оружия, передают в четверг СМИ.По сообщению агентства Рейтер, в Пентагоне сообщили, что сухопутные войска и ВМС США провели "испытания прототипов компонентов гиперзвукового оружия" в среду.Подчеркивается, что в оборонном ведомстве назвали все три испытания "успешными".

https://ria.ru/20211021/otstavanie-1755505584.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сша, в мире, оружие, сша, военно-морские силы сша