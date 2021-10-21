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Пентагон заявил об успешных испытаниях разработок для гиперзвукового оружия
Пентагон заявил об успешных испытаниях разработок для гиперзвукового оружия - РИА Новости, 21.10.2021
Пентагон заявил об успешных испытаниях разработок для гиперзвукового оружия
Пентагон заявил о трех успешных испытаниях, направленных на разработку гиперзвукового оружия, передают в четверг СМИ. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:48
2021-10-21T18:48
2021-10-21T19:01
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пентагон заявил о трех успешных испытаниях, направленных на разработку гиперзвукового оружия, передают в четверг СМИ.По сообщению агентства Рейтер, в Пентагоне сообщили, что сухопутные войска и ВМС США провели "испытания прототипов компонентов гиперзвукового оружия" в среду.Подчеркивается, что в оборонном ведомстве назвали все три испытания "успешными".
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министерство обороны сша, в мире, оружие, сша, военно-морские силы сша
18:48 21.10.2021 (обновлено: 19:01 21.10.2021)
Пентагон заявил об успешных испытаниях разработок для гиперзвукового оружия
Пентагон заявил о трех успешных испытаниях разработок для гиперзвукового оружия