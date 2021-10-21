https://ria.ru/20211021/oon-1755656593.html
Путин призвал "не выплеснуть младенца вместе с водой" при реформах в ООН
Путин призвал "не выплеснуть младенца вместе с водой" при реформах в ООН - РИА Новости, 21.10.2021
Путин призвал "не выплеснуть младенца вместе с водой" при реформах в ООН
Президент РФ Владимир Путин, говоря про "пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметил, что не хотелось бы разрушать основу, надо подумать, как... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:27
2021-10-21T18:27
2021-10-21T19:09
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россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря про "пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметил, что не хотелось бы разрушать основу, надо подумать, как сделать организацию более сбалансированной."Не хотелось бы ничего менять, то есть менять нужно, не хотелось бы разрушать основу, вот в этом весь смысл ООН на сегодняшний день, что есть пятерка постоянных членов, и у них есть право вето", - сказал Путин на Валдайском форуме.Он добавил, что надо подумать, как сделать организацию "более сбалансированной". "Суетиться только не нужно, нельзя допустить ошибок на пути реформирования (ООН)", - подчеркнул президент."Если мы разрушим право вето постоянных членов, то Организация Объединенных Наций умрет в этот же день, ... она превратится в Лигу наций, все", - сказал президент на Валдайском форуме. Он также пошутил, что в таком случае ООН превратится в площадку для дискуссии, Валдайский клуб номер два.По его словам, сегодня КНР по покупательной способности обогнала США, это есть глобальное изменение. Также Путин привел в пример Индию, где быстро развивается экономика, нужно подумать об Африке, Бразилии."Наша обязанность – сохранить это достояние, конечно, реформируя организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть и ребенка", - заключил президент.
https://ria.ru/20211019/erdogan-1755267109.html
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оон, в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
18:27 21.10.2021 (обновлено: 19:09 21.10.2021)
Путин призвал "не выплеснуть младенца вместе с водой" при реформах в ООН
Путин: главное при реформировании ООН — не выплеснуть младенца вместе с водой
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
, говоря про "пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН
, отметил, что не хотелось бы разрушать основу, надо подумать, как сделать организацию более сбалансированной.
"Не хотелось бы ничего менять, то есть менять нужно, не хотелось бы разрушать основу, вот в этом весь смысл ООН на сегодняшний день, что есть пятерка постоянных членов, и у них есть право вето", - сказал Путин на Валдайском форуме.
Он добавил, что надо подумать, как сделать организацию "более сбалансированной". "Суетиться только не нужно, нельзя допустить ошибок на пути реформирования (ООН)", - подчеркнул президент.
"Если мы разрушим право вето постоянных членов, то Организация Объединенных Наций умрет в этот же день, ... она превратится в Лигу наций, все", - сказал президент на Валдайском форуме. Он также пошутил, что в таком случае ООН превратится в площадку для дискуссии, Валдайский клуб номер два.
По его словам, сегодня КНР
по покупательной способности обогнала США
, это есть глобальное изменение. Также Путин привел в пример Индию
, где быстро развивается экономика, нужно подумать об Африке
, Бразилии
.
"Наша обязанность – сохранить это достояние, конечно, реформируя организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть и ребенка", - заключил президент.