https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755587049.html

В Крыму не исключили дополнительных ограничений по коронавирусу

В Крыму не исключили дополнительных ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 21.10.2021

В Крыму не исключили дополнительных ограничений по коронавирусу

В Крыму возможно введение дополнительных ограничений по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости советник главы... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:36

2021-10-21T14:36

2021-10-21T15:39

распространение коронавируса

республика крым

владимир путин

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. В Крыму возможно введение дополнительных ограничений по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября. Данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 и укрепления здоровья россиян. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Дополнительных нерабочих дней в Крыму пока вводить не планируется, однако все будет зависеть от дальнейшего развитию эпидситуации", - сказал Крючков.При этом, по его словам, если ситуация с ростом числа заболевших в регионе будет и дальше оставаться сложной, то "возможно введение дополнительных ограничений и требований, в том числе для приезжающих из других регионов".Накануне в указ главы республики о режиме повышенной готовности внесли ряд изменений и ввели дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет.

https://ria.ru/20211021/qr-kod-1755570675.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии