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В Крыму не исключили дополнительных ограничений по коронавирусу
В Крыму не исключили дополнительных ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 21.10.2021
В Крыму не исключили дополнительных ограничений по коронавирусу
В Крыму возможно введение дополнительных ограничений по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости советник главы... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:36
2021-10-21T14:36
2021-10-21T15:39
распространение коронавируса
республика крым
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
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коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. В Крыму возможно введение дополнительных ограничений по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября. Данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 и укрепления здоровья россиян. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Дополнительных нерабочих дней в Крыму пока вводить не планируется, однако все будет зависеть от дальнейшего развитию эпидситуации", - сказал Крючков.При этом, по его словам, если ситуация с ростом числа заболевших в регионе будет и дальше оставаться сложной, то "возможно введение дополнительных ограничений и требований, в том числе для приезжающих из других регионов".Накануне в указ главы республики о режиме повышенной готовности внесли ряд изменений и ввели дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет.
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республика крым, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:36 21.10.2021 (обновлено: 15:39 21.10.2021)
В Крыму не исключили дополнительных ограничений по коронавирусу
Советник главы Крыма Крючков допустил введение дополнительных ограничений в республике