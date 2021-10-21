Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755587049.html
В Крыму не исключили дополнительных ограничений по коронавирусу
В Крыму не исключили дополнительных ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 21.10.2021
В Крыму не исключили дополнительных ограничений по коронавирусу
В Крыму возможно введение дополнительных ограничений по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости советник главы... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:36
2021-10-21T15:39
распространение коронавируса
республика крым
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. В Крыму возможно введение дополнительных ограничений по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября. Данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 и укрепления здоровья россиян. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Дополнительных нерабочих дней в Крыму пока вводить не планируется, однако все будет зависеть от дальнейшего развитию эпидситуации", - сказал Крючков.При этом, по его словам, если ситуация с ростом числа заболевших в регионе будет и дальше оставаться сложной, то "возможно введение дополнительных ограничений и требований, в том числе для приезжающих из других регионов".Накануне в указ главы республики о режиме повышенной готовности внесли ряд изменений и ввели дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет.
https://ria.ru/20211021/qr-kod-1755570675.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика крым, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:36 21.10.2021 (обновлено: 15:39 21.10.2021)
 
В Крыму не исключили дополнительных ограничений по коронавирусу

Советник главы Крыма Крючков допустил введение дополнительных ограничений в республике

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. В Крыму возможно введение дополнительных ограничений по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября. Данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 и укрепления здоровья россиян. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
13:22Распространение коронавируса
В Крыму будут штрафовать за нарушение режима QR-кодов
"Дополнительных нерабочих дней в Крыму пока вводить не планируется, однако все будет зависеть от дальнейшего развитию эпидситуации", - сказал Крючков.
При этом, по его словам, если ситуация с ростом числа заболевших в регионе будет и дальше оставаться сложной, то "возможно введение дополнительных ограничений и требований, в том числе для приезжающих из других регионов".
Накануне в указ главы республики о режиме повышенной готовности внесли ряд изменений и ввели дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет.
 
Распространение коронавирусаРеспублика КрымВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
Лента новостейМолния
Байден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России