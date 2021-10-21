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В Псковской области введут дополнительные ограничения по COVID-19
В Псковской области введут дополнительные ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
В Псковской области введут дополнительные ограничения по COVID-19
Администрация Псковской области пока не планирует вводить нерабочие дни уже с 23 октября, но установит дополнительные ограничения с учетом сложной эпидситуации, РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:11
2021-10-21T10:11
2021-10-21T10:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Администрация Псковской области пока не планирует вводить нерабочие дни уже с 23 октября, но установит дополнительные ограничения с учетом сложной эпидситуации, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.В среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября."Эпидситуация крайне напряженная. Прорабатывали… возможность ведения нерабочих дней с 23 октября. Пришли к выводу, что пока можем обойтись без этой крайней меры, но дополнительные ограничения будут", - написал Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
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общество, псковская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир путин, михаил ведерников, россия
10:11 21.10.2021 (обновлено: 10:21 21.10.2021)
В Псковской области введут дополнительные ограничения по COVID-19
Власти Псковской области введут дополнительные ограничения по COVID-19