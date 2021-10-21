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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211021/obuchenie-1755629312.html
IT-платформу для молодых людей с особенностями здоровья запустили в МО
IT-платформу для молодых людей с особенностями здоровья запустили в МО - РИА Новости, 21.10.2021
IT-платформу для молодых людей с особенностями здоровья запустили в МО
Проект "Акселератор проектов молодежи с ограниченными возможностями здоровья" начал работать в Московской области. Это онлайн-платформа, на которой жители... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:01
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Проект "Акселератор проектов молодежи с ограниченными возможностями здоровья" начал работать в Московской области. Это онлайн-платформа, на которой жители региона в возрасте от 14 до 24 лет с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью смогут обучаться основам предпринимательства и проектного управления. Об этом сообщил телеканал "360".Руководитель проекта Диана Цыганкова в прошлом году лично представила идею Владимиру Путину. Президент одобрил инициативу, отметив, что это принципиально новое направление, которое поможет людям с ОВЗ строить успешную карьеру.Во время обучения со всеми участниками будут работать наставники, постоянно поддерживая обратную связь и отвечая на все вопросы. Организаторы проекта утверждают, что интерес к обучению высокий. В Московской области проживает большое количество людей с ОВЗ, многие из них интересуются предпринимательством. До появления проекта возможностей обучиться основам бизнеса для людей с инвалидностью было мало.Проект реализуется при поддержке крупных организаций – Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АНО "Культурно-исторический центр "Наследие" и других.
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московская область (подмосковье)
17:01 21.10.2021
 

IT-платформу для молодых людей с особенностями здоровья запустили в МО

CC0 / / Женщина с инвалидностью с ноутбуком в кафе
Женщина с инвалидностью с ноутбуком в кафе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Проект "Акселератор проектов молодежи с ограниченными возможностями здоровья" начал работать в Московской области. Это онлайн-платформа, на которой жители региона в возрасте от 14 до 24 лет с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью смогут обучаться основам предпринимательства и проектного управления. Об этом сообщил телеканал "360".
Руководитель проекта Диана Цыганкова в прошлом году лично представила идею Владимиру Путину. Президент одобрил инициативу, отметив, что это принципиально новое направление, которое поможет людям с ОВЗ строить успешную карьеру.
Во время обучения со всеми участниками будут работать наставники, постоянно поддерживая обратную связь и отвечая на все вопросы. Организаторы проекта утверждают, что интерес к обучению высокий. В Московской области проживает большое количество людей с ОВЗ, многие из них интересуются предпринимательством. До появления проекта возможностей обучиться основам бизнеса для людей с инвалидностью было мало.
Проект реализуется при поддержке крупных организаций – Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АНО "Культурно-исторический центр "Наследие" и других.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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