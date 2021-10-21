https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755575756.html

В Краснодарском крае ввели нерабочие дни с 30 октября

В Краснодарском крае ввели нерабочие дни с 30 октября - РИА Новости, 21.10.2021

В Краснодарском крае ввели нерабочие дни с 30 октября

Краснодарский край решил не вводить дополнительные выходные, нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября, сообщил губернатор края Вениамин... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:41

2021-10-21T13:41

2021-10-21T13:56

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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Краснодарский край решил не вводить дополнительные выходные, нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев."Во время оперштаба приняли решение: не вводить дополнительные выходные. Нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент РФ поддержал эту инициативу.

https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755575886.html

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2021

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