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Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 54 человек
Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 54 человек - РИА Новости, 21.10.2021
Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 54 человек
Как минимум 54 человека погибли в штате Уттаракханд на севере Индии и 5 пропали без вести в связи с сильным наводнением, вызванным проливными дождями, сообщил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:22
2021-10-21T07:23
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт – РИА Новости. Как минимум 54 человека погибли в штате Уттаракханд на севере Индии и 5 пропали без вести в связи с сильным наводнением, вызванным проливными дождями, сообщил правительственный центр действий в чрезвычайных ситуациях.Обрушившиеся на штат сильные дожди привели к оползням и наводнениям, прервав сообщение с рядом населенных пунктов. Так, полностью прервано сообщение с курортным городом Найнитал, а также с расположенными в предгорьях Гималаев городами Каладхунги, Халдвани и Бхавали. Индийские метеорологи предупредили о продолжении сильных ливней в ближайшие несколько дней и рекомендовали жителям не покидать свои дома в целях безопасности.Ранее глава штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что власти штата выплатят семьям погибших компенсация в размере 400 тысяч рупий (5,3 тысячи долларов), тем, кто потерял свои дома, будет выдано 190 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов).Для оценки ситуации на месте в четверг в регион прибыл глава МВД Индии Амит Шах. Вместе с Дхами они облетят пострадавшие районы на вертолете, чтобы понять масштаб бедствия, сообщила пресс-служба главы штата.
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в мире, индия
07:22 21.10.2021 (обновлено: 07:23 21.10.2021)
 
Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 54 человек

Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 54 человек, пять пропали без вести

© AP Photo / Channi AnandПоследствия наводнения в Индии
Последствия наводнения в Индии - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Channi Anand
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт – РИА Новости. Как минимум 54 человека погибли в штате Уттаракханд на севере Индии и 5 пропали без вести в связи с сильным наводнением, вызванным проливными дождями, сообщил правительственный центр действий в чрезвычайных ситуациях.
Обрушившиеся на штат сильные дожди привели к оползням и наводнениям, прервав сообщение с рядом населенных пунктов. Так, полностью прервано сообщение с курортным городом Найнитал, а также с расположенными в предгорьях Гималаев городами Каладхунги, Халдвани и Бхавали. Индийские метеорологи предупредили о продолжении сильных ливней в ближайшие несколько дней и рекомендовали жителям не покидать свои дома в целях безопасности.
Ранее глава штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что власти штата выплатят семьям погибших компенсация в размере 400 тысяч рупий (5,3 тысячи долларов), тем, кто потерял свои дома, будет выдано 190 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов).
Для оценки ситуации на месте в четверг в регион прибыл глава МВД Индии Амит Шах. Вместе с Дхами они облетят пострадавшие районы на вертолете, чтобы понять масштаб бедствия, сообщила пресс-служба главы штата.
Люди пытаются вытащить автомобиль после наводнения в Индии - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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На севере Индии из-за наводнения и оползней погибли почти 50 человек
 
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