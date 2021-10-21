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Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 54 человек

Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 54 человек - РИА Новости, 21.10.2021

Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 54 человек

Как минимум 54 человека погибли в штате Уттаракханд на севере Индии и 5 пропали без вести в связи с сильным наводнением, вызванным проливными дождями, сообщил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T07:22

2021-10-21T07:22

2021-10-21T07:23

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт – РИА Новости. Как минимум 54 человека погибли в штате Уттаракханд на севере Индии и 5 пропали без вести в связи с сильным наводнением, вызванным проливными дождями, сообщил правительственный центр действий в чрезвычайных ситуациях.Обрушившиеся на штат сильные дожди привели к оползням и наводнениям, прервав сообщение с рядом населенных пунктов. Так, полностью прервано сообщение с курортным городом Найнитал, а также с расположенными в предгорьях Гималаев городами Каладхунги, Халдвани и Бхавали. Индийские метеорологи предупредили о продолжении сильных ливней в ближайшие несколько дней и рекомендовали жителям не покидать свои дома в целях безопасности.Ранее глава штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что власти штата выплатят семьям погибших компенсация в размере 400 тысяч рупий (5,3 тысячи долларов), тем, кто потерял свои дома, будет выдано 190 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов).Для оценки ситуации на месте в четверг в регион прибыл глава МВД Индии Амит Шах. Вместе с Дхами они облетят пострадавшие районы на вертолете, чтобы понять масштаб бедствия, сообщила пресс-служба главы штата.

https://ria.ru/20211020/indiya-1755320420.html

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