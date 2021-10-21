https://ria.ru/20211021/natsproekty-1755578277.html

В Тюменской области проанализировали освоение средств по нацпроектам

В Тюменской области проанализировали освоение средств по нацпроектам - РИА Новости, 21.10.2021

В Тюменской области проанализировали освоение средств по нацпроектам

Уровень контрактования для реализации национальных проектов в Тюменской области достиг 90% от годового плана по итогам девяти месяцев 2021 года - это выше... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:58

2021-10-21T13:58

2021-10-21T13:58

тюменская область

нацпроекты

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА Новости. Уровень контрактования для реализации национальных проектов в Тюменской области достиг 90% от годового плана по итогам девяти месяцев 2021 года - это выше общероссийских показателей на 6%, сообщает пресс-служба губернатора области.Анализ освоения бюджетных средств по нацпроектам рассмотрен на рабочем совещании, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.Областной департамент экономики уточняет, что уровень контрактования нацпроектов "Безопасные и качественные дороги", "Демография", "Цифровая экономика", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составил 100%. "Экология" – 99%, "Жилье и городская среда" – 82%."Финансирование национальных проектов из федерального и областного бюджетов ведется своевременно и в полном объеме. Их реализация находится на личном контроле у губернатора Александра Моора", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20211018/tyumen-1755061560.html

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нацпроекты, александр моор