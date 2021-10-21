https://ria.ru/20211021/nato-1755613317.html
Захарова возмутилась заявлениями НАТО об отношениях с Россией
Захарова возмутилась заявлениями НАТО об отношениях с Россией - РИА Новости, 21.10.2021
Захарова возмутилась заявлениями НАТО об отношениях с Россией
Все заявления НАТО и генсека альянса Йенса Столтенберга об отношениях с Россией и высылке российских дипломатов невозможно воспринимать всерьёз, заявила... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:04
2021-10-21T16:04
2021-10-21T16:04
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Все заявления НАТО и генсека альянса Йенса Столтенберга об отношениях с Россией и высылке российских дипломатов невозможно воспринимать всерьёз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что в заявлениях Столтенберга нет никакого смысла: "высылать российских дипломатов и параллельно говорить о желании разговаривать с Москвой - так дипломаты и были аккредитованы при НАТО, чтобы вести диалог"."С кем собираются вести диалог в Брюсселе, если всех дипломатов, в несколько этапов миссию свели сами же до невозможности осуществлять прямые обязанности, а именно вести диалог с НАТО. Все, что мы сейчас слышим по линии не просто НАТО как блока, но непосредственно генсека структуры, всерьёз воспринимать уже не получается", - заявила Захарова на брифинге.В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
https://ria.ru/20211021/nato-1755602587.html
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в мире, йенс столтенберг, бельгия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, россия
Захарова возмутилась заявлениями НАТО об отношениях с Россией
Захарова: заявления НАТО об отношениях с Россией невозможно воспринимать всерьез