https://ria.ru/20211021/nato-1755602587.html
Альянс похоронил Совет Россия — НАТО, заявили в МИД
Альянс похоронил Совет Россия — НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 21.10.2021
Альянс похоронил Совет Россия — НАТО, заявили в МИД
НАТО фактически похоронили Совет Россия-НАТО, отказавшись от контактов по военной линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:36
2021-10-21T15:36
2021-10-21T15:46
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. НАТО фактически похоронили Совет Россия-НАТО, отказавшись от контактов по военной линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Своим нежеланием совместно искать пути деэскалации фактически похоронили Совет Россия-НАТО. В таких условиях работать по вызовам и угрозам региональной безопасности и невозможно, и не имеет смысла. Альянс сам отказался от любого практического сотрудничества с Россией и от контактов по военной линии", - сказала Захарова на брифинге.В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
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в мире, нато, россия, бельгия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато, мария захарова
15:36 21.10.2021 (обновлено: 15:46 21.10.2021)
Альянс похоронил Совет Россия — НАТО, заявили в МИД
Захарова: альянс похоронил Совет Россия — НАТО, отказавшись от контактов по военной линии