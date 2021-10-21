https://ria.ru/20211021/nato-1755602587.html

Альянс похоронил Совет Россия — НАТО, заявили в МИД

Альянс похоронил Совет Россия — НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 21.10.2021

Альянс похоронил Совет Россия — НАТО, заявили в МИД

НАТО фактически похоронили Совет Россия-НАТО, отказавшись от контактов по военной линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:36

2021-10-21T15:36

2021-10-21T15:46

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. НАТО фактически похоронили Совет Россия-НАТО, отказавшись от контактов по военной линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Своим нежеланием совместно искать пути деэскалации фактически похоронили Совет Россия-НАТО. В таких условиях работать по вызовам и угрозам региональной безопасности и невозможно, и не имеет смысла. Альянс сам отказался от любого практического сотрудничества с Россией и от контактов по военной линии", - сказала Захарова на брифинге.В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

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