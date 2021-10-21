https://ria.ru/20211021/nato-1755549865.html

НАТО выслало россиян безосновательно, заявила Захарова

НАТО выслало россиян безосновательно, заявила Захарова - РИА Новости, 21.10.2021

НАТО выслало россиян безосновательно, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нет никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:07

2021-10-21T12:07

2021-10-21T12:29

нато

россия

в мире

йенс столтенберг

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750406998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f15938a70193376e045897614d771d02.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нет никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян.В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.В своём Telegram-канале, комментируя отказ генсека НАТО Йенса Столтенберга привести доказательства якобы имевшей место разведдеятельности дипломатов РФ, Захарова указала, что "мы должны понимать, что НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике "холодной войны"."Также мы должны понимать, что роль генсека Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна", - добавила она. "А ещё мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет", - подчеркнула Захарова.По ее словам, Столтенбергу, "раз уж он заговорил на эту тему", нужно задать вопрос: "Сколько представителей стран НАТО по миру осуществляют разведывательную деятельность под прикрытием дипломатов и журналистов?"."Считаете это недопустимым - отзывайте из России оперативных сотрудников разведок стран НАТО", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20211020/nato-1755483533.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, россия, в мире, йенс столтенберг, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова