12:07 21.10.2021 (обновлено: 12:29 21.10.2021)
НАТО выслало россиян безосновательно, заявила Захарова
Захарова: никаких фактов против деятельности высланных НАТО россиян просто нет
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нет никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян.
В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
В своём Telegram-канале, комментируя отказ генсека НАТО Йенса Столтенберга привести доказательства якобы имевшей место разведдеятельности дипломатов РФ, Захарова указала, что "мы должны понимать, что НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике "холодной войны".
"Также мы должны понимать, что роль генсека Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна", - добавила она. "А ещё мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, Столтенбергу, "раз уж он заговорил на эту тему", нужно задать вопрос: "Сколько представителей стран НАТО по миру осуществляют разведывательную деятельность под прикрытием дипломатов и журналистов?".
"Считаете это недопустимым - отзывайте из России оперативных сотрудников разведок стран НАТО", - заключила Захарова.