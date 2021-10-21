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Власти Москвы заявили о готовности информсистем к нагрузке из-за QR-кодов
Власти Москвы заявили о готовности информсистем к нагрузке из-за QR-кодов - РИА Новости, 21.10.2021
Власти Москвы заявили о готовности информсистем к нагрузке из-за QR-кодов
Информационные системы Москвы работают стабильно и готовы к возможному росту нагрузки в связи с введением QR-кодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:40
2021-10-21T15:40
2021-10-21T15:49
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Информационные системы Москвы работают стабильно и готовы к возможному росту нагрузки в связи с введением QR-кодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября столичные театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50%, а также с использованием QR-кодов и защитных масок. А с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений. Помимо этого, с этого же числа использование QR-кодов и защитных масок будет обязательным при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек."Информационные системы правительства Москвы работают стабильно и готовы к возможному росту нагрузки", - сообщили в департаменте, отвечая на соответствующий вопрос.
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15:40 21.10.2021 (обновлено: 15:49 21.10.2021)
Власти Москвы заявили о готовности информсистем к нагрузке из-за QR-кодов
ДИТ Москвы заявил о готовности информсистем к нагрузке из-за введения QR-кодов