https://ria.ru/20211021/nagruzka-1755603809.html

Власти Москвы заявили о готовности информсистем к нагрузке из-за QR-кодов

Власти Москвы заявили о готовности информсистем к нагрузке из-за QR-кодов - РИА Новости, 21.10.2021

Власти Москвы заявили о готовности информсистем к нагрузке из-за QR-кодов

Информационные системы Москвы работают стабильно и готовы к возможному росту нагрузки в связи с введением QR-кодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:40

2021-10-21T15:40

2021-10-21T15:49

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032377_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_31d1fbbcff971f3156252235f8bbbb5b.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Информационные системы Москвы работают стабильно и готовы к возможному росту нагрузки в связи с введением QR-кодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября столичные театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50%, а также с использованием QR-кодов и защитных масок. А с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений. Помимо этого, с этого же числа использование QR-кодов и защитных масок будет обязательным при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек."Информационные системы правительства Москвы работают стабильно и готовы к возможному росту нагрузки", - сообщили в департаменте, отвечая на соответствующий вопрос.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии