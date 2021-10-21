https://ria.ru/20211021/moskva-1756153850.html

Почти шесть тысяч лунок для именных деревьев сделали в Москве на 2022 год

Почти шесть тысяч лунок для именных деревьев сделали в Москве на 2022 год - РИА Новости, 25.10.2021

Почти шесть тысяч лунок для именных деревьев сделали в Москве на 2022 год

Почти 6 тысяч лунок подготовили к высадке деревьев по проекту "Наше дерево" в Москве в 2022 году, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-21T14:04

2021-10-21T14:04

2021-10-25T15:53

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Почти 6 тысяч лунок подготовили к высадке деревьев по проекту "Наше дерево" в Москве в 2022 году, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Более 5,7 тысячи лунок в Москве подготовили к высадке деревьев по проекту "Наше дерево" в 2022 году. За три года существования проекта уникальный подарок в виде именного дерева получили более 12 тысячи малышей", - говорится в сообщении.По программе "Наше дерево" с 2019 года горожане могут бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка. Отмечается, что до конца осени семьи с детьми высадят в столичных парках еще более 3,7 тысячи деревьев. Заявки на высадку именных деревьев в 2022 году принимаются до 15 декабря, отметили в комплексе городского хозяйства Москвы.

https://realty.ria.ru/20211020/tyulpany-1755413551.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы