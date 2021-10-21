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Почти шесть тысяч лунок для именных деревьев сделали в Москве на 2022 год
Почти шесть тысяч лунок для именных деревьев сделали в Москве на 2022 год - РИА Новости, 25.10.2021
Почти шесть тысяч лунок для именных деревьев сделали в Москве на 2022 год
Почти 6 тысяч лунок подготовили к высадке деревьев по проекту "Наше дерево" в Москве в 2022 году, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-21T14:04
2021-10-21T14:04
2021-10-25T15:53
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Почти 6 тысяч лунок подготовили к высадке деревьев по проекту "Наше дерево" в Москве в 2022 году, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Более 5,7 тысячи лунок в Москве подготовили к высадке деревьев по проекту "Наше дерево" в 2022 году. За три года существования проекта уникальный подарок в виде именного дерева получили более 12 тысячи малышей", - говорится в сообщении.По программе "Наше дерево" с 2019 года горожане могут бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка. Отмечается, что до конца осени семьи с детьми высадят в столичных парках еще более 3,7 тысячи деревьев. Заявки на высадку именных деревьев в 2022 году принимаются до 15 декабря, отметили в комплексе городского хозяйства Москвы.
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москва, городское хозяйство москвы