https://ria.ru/20211021/moskva-1755577345.html

Ракова назвала число москвичей с устойчивым вакцинационным иммунитетом

Ракова назвала число москвичей с устойчивым вакцинационным иммунитетом - РИА Новости, 21.10.2021

Ракова назвала число москвичей с устойчивым вакцинационным иммунитетом

В Москве менее 3,4 миллиона человек с устойчивым вакцинационным иммунитетом, а не 5 миллионов, которые прививались в разное время, сообщила журналистам вице-мэр РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:53

2021-10-21T13:53

2021-10-21T13:53

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Москве менее 3,4 миллиона человек с устойчивым вакцинационным иммунитетом, а не 5 миллионов, которые прививались в разное время, сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Число людей с устойчивым вакцинационным иммунитетом — меньше 3 миллионов 400 тысяч человек. По заключениям эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация от коронавируса обеспечивает в течение первых 5-6 месяцев. Таким образом, в настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, составляет не 5 млн, а менее 3 млн 400 тысяч человек", - отметила она.

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754855118.html

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