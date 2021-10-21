https://ria.ru/20211021/moskva-1755577345.html
Ракова назвала число москвичей с устойчивым вакцинационным иммунитетом
Ракова назвала число москвичей с устойчивым вакцинационным иммунитетом - РИА Новости, 21.10.2021
Ракова назвала число москвичей с устойчивым вакцинационным иммунитетом
В Москве менее 3,4 миллиона человек с устойчивым вакцинационным иммунитетом, а не 5 миллионов, которые прививались в разное время, сообщила журналистам вице-мэр РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:53
2021-10-21T13:53
2021-10-21T13:53
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анастасия ракова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Москве менее 3,4 миллиона человек с устойчивым вакцинационным иммунитетом, а не 5 миллионов, которые прививались в разное время, сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Число людей с устойчивым вакцинационным иммунитетом — меньше 3 миллионов 400 тысяч человек. По заключениям эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация от коронавируса обеспечивает в течение первых 5-6 месяцев. Таким образом, в настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, составляет не 5 млн, а менее 3 млн 400 тысяч человек", - отметила она.
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Ракова назвала число москвичей с устойчивым вакцинационным иммунитетом
Ракова: в Москве менее 3,4 миллиона человек обладают устойчивым вакцинационным иммунитетом