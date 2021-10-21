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Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 21.10.2021
Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России, стоимость таких... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T03:50
2021-10-21T07:32
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России, стоимость таких "документов", которые злоумышленники обещают занести в базу "Госуслуг", достигает 15 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.Президент Владимир Путин из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Ряд регионов уже ввели для посещения общественных мест систему QR-кодов, которые выдаются после вакцинации или перенесенной болезни. Вместе с тем уровень вакцинации в России остается низким, около 45%, а для достижения коллективного иммунитета необходим показатель в 80%.Всплеск мошенничества с сертификатами о вакцинации уже наблюдался летом, когда в Москве были введены QR-коды для посещения общепита, но стал снижаться после их отмены.Для оформления некоторых сертификатов, по его словам, достаточно СНИЛС, стоимость колеблется от 5 до 15 тысяч рублей.Авторы объявлений утверждают, что данные о первой вакцинации "Спутником V" вносятся в реестр прививок задним числом или в день обращения, а о второй инъекции — через 21 день. "Мошенники указывают, что срок появления информации на "Госуслугах" может составить два-четыре дня, что объясняется высокой загруженностью. Сертификат о вакцинации при желании заказчика обещают прислать по почте", - добавили в компании.В понедельник стало известно, что Росздравнадзор совместно с правоохранителями выявил мошенников, продававших в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и внесших данные около тысячи человек на "Госуслуги". В их отношении возбудили уголовное дело, подозреваемых задержали.
https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755211546.html
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общество, здоровье - общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:50 21.10.2021 (обновлено: 07:32 21.10.2021)
 
Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации

Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России, стоимость таких "документов", которые злоумышленники обещают занести в базу "Госуслуг", достигает 15 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.
Президент Владимир Путин из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Ряд регионов уже ввели для посещения общественных мест систему QR-кодов, которые выдаются после вакцинации или перенесенной болезни. Вместе с тем уровень вакцинации в России остается низким, около 45%, а для достижения коллективного иммунитета необходим показатель в 80%.
Всплеск мошенничества с сертификатами о вакцинации уже наблюдался летом, когда в Москве были введены QR-коды для посещения общепита, но стал снижаться после их отмены.

"Сейчас самые свежие объявления датированы 5, 8 и 14 октября. В них злоумышленники сообщают о возможности получить фейковый сертификат с внесением необходимых данных на "Госуслугах". Продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к "Госуслугам", - рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Для оформления некоторых сертификатов, по его словам, достаточно СНИЛС, стоимость колеблется от 5 до 15 тысяч рублей.
Авторы объявлений утверждают, что данные о первой вакцинации "Спутником V" вносятся в реестр прививок задним числом или в день обращения, а о второй инъекции — через 21 день. "Мошенники указывают, что срок появления информации на "Госуслугах" может составить два-четыре дня, что объясняется высокой загруженностью. Сертификат о вакцинации при желании заказчика обещают прислать по почте", - добавили в компании.
В понедельник стало известно, что Росздравнадзор совместно с правоохранителями выявил мошенников, продававших в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и внесших данные около тысячи человек на "Госуслуги". В их отношении возбудили уголовное дело, подозреваемых задержали.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:36Распространение коронавируса
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