03:50 21.10.2021 (обновлено: 07:32 21.10.2021)
Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России, стоимость таких "документов", которые злоумышленники обещают занести в базу "Госуслуг", достигает 15 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.
Президент Владимир Путин из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Ряд регионов уже ввели для посещения общественных мест систему QR-кодов, которые выдаются после вакцинации или перенесенной болезни. Вместе с тем уровень вакцинации в России остается низким, около 45%, а для достижения коллективного иммунитета необходим показатель в 80%.
Всплеск мошенничества с сертификатами о вакцинации уже наблюдался летом, когда в Москве были введены QR-коды для посещения общепита, но стал снижаться после их отмены.
"Сейчас самые свежие объявления датированы 5, 8 и 14 октября. В них злоумышленники сообщают о возможности получить фейковый сертификат с внесением необходимых данных на "Госуслугах". Продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к "Госуслугам", - рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.
Для оформления некоторых сертификатов, по его словам, достаточно СНИЛС, стоимость колеблется от 5 до 15 тысяч рублей.
Авторы объявлений утверждают, что данные о первой вакцинации "Спутником V" вносятся в реестр прививок задним числом или в день обращения, а о второй инъекции — через 21 день. "Мошенники указывают, что срок появления информации на "Госуслугах" может составить два-четыре дня, что объясняется высокой загруженностью. Сертификат о вакцинации при желании заказчика обещают прислать по почте", - добавили в компании.
В понедельник стало известно, что Росздравнадзор совместно с правоохранителями выявил мошенников, продававших в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и внесших данные около тысячи человек на "Госуслуги". В их отношении возбудили уголовное дело, подозреваемых задержали.