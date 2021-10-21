https://ria.ru/20211021/mishustin-1755529828.html
В Калужской области создадут парк атомных и медтехнологий
В Калужской области создадут парк атомных и медтехнологий - РИА Новости, 21.10.2021
В Калужской области создадут парк атомных и медтехнологий
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Парка атомных и медицинских технологий в Обнинске Калужской области, сообщается на... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:31
2021-10-21T10:31
2021-10-21T10:31
экономика
обнинск
калужская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
михаил мишустин
курчатовский институт
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Парка атомных и медицинских технологий в Обнинске Калужской области, сообщается на сайте кабмина."В Калужской области будет создан инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Парк атомных и медицинских технологий". Постановление, необходимое для запуска этого проекта, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что документ определяет основные направления работы центра: это ядерные исследования и разработки, ядерная медицина, информационно-коммуникационные, аддитивные и лазерные технологии, а также новые материалы. Научные площадки будут располагаться на территории Обнинска."К проектам, реализуемым на базе центра, планируется привлекать частные и государственные компании. Тем из них, кто готов инвестировать в развитие ИНТЦ, будут предоставлены земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях", - добавили в кабмине.Подчеркивается, что инициатором создания парка стал университет МИФИ, а работе также принимают участие "Росатом" и Курчатовский институт. Согласно сообщению, объем инвестиций в проект превысит 20 миллиардов рублей, а по итогам его реализации будет создано около 1 тысячи рабочих мест.Добавляется, что принятое решение позволит сформировать в регионе передовую научно-технологическую инфраструктуру, откроет новые возможности для проведения исследований в области медицины, мирного атома и материаловедения.
https://realty.ria.ru/20211015/derbent-1754682095.html
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экономика, обнинск, калужская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", михаил мишустин, курчатовский институт
В Калужской области создадут парк атомных и медтехнологий
Мишустин подписал документ о создании Парка атомных и медтехнологий в Калужской области
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал постановление о создании Парка атомных и медицинских технологий в Обнинске Калужской области
, сообщается на сайте кабмина.
"В Калужской области будет создан инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Парк атомных и медицинских технологий". Постановление, необходимое для запуска этого проекта, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ определяет основные направления работы центра: это ядерные исследования и разработки, ядерная медицина, информационно-коммуникационные, аддитивные и лазерные технологии, а также новые материалы. Научные площадки будут располагаться на территории Обнинска.
"К проектам, реализуемым на базе центра, планируется привлекать частные и государственные компании. Тем из них, кто готов инвестировать в развитие ИНТЦ, будут предоставлены земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях", - добавили в кабмине.
Подчеркивается, что инициатором создания парка стал университет МИФИ, а работе также принимают участие "Росатом
" и Курчатовский институт
. Согласно сообщению, объем инвестиций в проект превысит 20 миллиардов рублей, а по итогам его реализации будет создано около 1 тысячи рабочих мест.
Добавляется, что принятое решение позволит сформировать в регионе передовую научно-технологическую инфраструктуру, откроет новые возможности для проведения исследований в области медицины, мирного атома и материаловедения.