https://ria.ru/20211021/mishustin-1755529828.html

В Калужской области создадут парк атомных и медтехнологий

В Калужской области создадут парк атомных и медтехнологий - РИА Новости, 21.10.2021

В Калужской области создадут парк атомных и медтехнологий

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Парка атомных и медицинских технологий в Обнинске Калужской области, сообщается на... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:31

2021-10-21T10:31

2021-10-21T10:31

экономика

обнинск

калужская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

михаил мишустин

курчатовский институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754554641_0:78:3186:1870_1920x0_80_0_0_991a60149b7b540d0df4d07caf16fd05.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Парка атомных и медицинских технологий в Обнинске Калужской области, сообщается на сайте кабмина."В Калужской области будет создан инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Парк атомных и медицинских технологий". Постановление, необходимое для запуска этого проекта, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что документ определяет основные направления работы центра: это ядерные исследования и разработки, ядерная медицина, информационно-коммуникационные, аддитивные и лазерные технологии, а также новые материалы. Научные площадки будут располагаться на территории Обнинска."К проектам, реализуемым на базе центра, планируется привлекать частные и государственные компании. Тем из них, кто готов инвестировать в развитие ИНТЦ, будут предоставлены земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях", - добавили в кабмине.Подчеркивается, что инициатором создания парка стал университет МИФИ, а работе также принимают участие "Росатом" и Курчатовский институт. Согласно сообщению, объем инвестиций в проект превысит 20 миллиардов рублей, а по итогам его реализации будет создано около 1 тысячи рабочих мест.Добавляется, что принятое решение позволит сформировать в регионе передовую научно-технологическую инфраструктуру, откроет новые возможности для проведения исследований в области медицины, мирного атома и материаловедения.

https://realty.ria.ru/20211015/derbent-1754682095.html

https://ria.ru/20211020/biznes-1755317708.html

обнинск

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, обнинск, калужская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", михаил мишустин, курчатовский институт