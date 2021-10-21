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В Тамбовской области анонсировали поощрение для участковых врачей

В Тамбовской области анонсировали поощрение для участковых врачей - РИА Новости, 21.10.2021

В Тамбовской области анонсировали поощрение для участковых врачей

Власти Тамбовской области выплатят 1 миллион рублей компенсации участковым врачам и терапевтам, которые придут работать в поликлиники Тамбова и Мичуринска,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:53

2021-10-21T17:53

2021-10-21T17:53

общество

здравоохранение

тамбов

мичуринск

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Власти Тамбовской области выплатят 1 миллион рублей компенсации участковым врачам и терапевтам, которые придут работать в поликлиники Тамбова и Мичуринска, сообщает администрация региона."Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал постановление, согласно которому участковым врачам-терапевтам и педиатрам, устроившимся на работу в поликлиники Тамбова и Мичуринска, теперь будут выплачивать компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Таким образом региональные власти рассчитывают решить проблему нехватки врачей в первичном звене", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что медики, получившие выплату, будут обязаны отработать на полную ставку в течение пяти лет."В случае досрочного расторжения трудового договора они вернут полученные средства обратно в бюджет", - добавляет обладминистрация.Ожидается, что до конца года такие выплаты смогут получить не менее 16 специалистов. Программа поддержки рассчитана до 2023 года. По мнению властей, этого времени должно хватить, чтобы решить проблему нехватки участковых врачей.

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тамбовская область

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общество, здравоохранение, тамбов, мичуринск, тамбовская область