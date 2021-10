https://ria.ru/20211021/kultura-1755553318.html

Новый сингл Адель Easy On Me возглавил хит-парад

Новый сингл Адель Easy On Me возглавил хит-парад - РИА Новости, 21.10.2021

Новый сингл Адель Easy On Me возглавил хит-парад

Первый за пять лет сингл британской певицы Адель Easy On Me стал лидером недели дебюта в официальных чартах песен, сообщает профильный ресурс... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:18

2021-10-21T12:18

2021-10-21T12:18

культура

великобритания

музыка

культура

ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости. Первый за пять лет сингл британской певицы Адель Easy On Me стал лидером недели дебюта в официальных чартах песен, сообщает профильный ресурс OfficialCharts.com.Лирическая баллада Easy On Me была выпущена в Великобритании 15 октября в полночь по местному времени, это первая на данный момент песня Адель из ее нового альбома "30", релиз которого запланирован на 19 ноября. Ранее Official Charts сообщал, что песня уверенно движется к тому, чтобы возглавить британские чарты."Возвращение Адель набирает обороты, поскольку ее новый сигнл Easy on Me уже стал лидером первой недели дебюта трека в Official Singles Chart (самые продаваемые синглы в Британии - ред.) в 2021 году", - говорится в сообщении.По состоянию на 20 октября, Easy on Me была продана 149 865 раз, обогнав трек Оливии Родриго Good 4 U, который лидировал в первую неделю дебюта в мае этого года с показателем 117 355 продаж. Ожидается, что к 22 октября, когда будут подведены итоги недели официального чарта, показатели Адель вырастут еще больше.Если Easy On Me дебютирует под номером 1, это будет третья песня Адель, возглавившая британский хит-парад после Somebody like you (2011) и Hello (2015). Песня уже побила рекорды по всему миру на платформах Spotify и Apple Music, а клип в Youtube уже набрал более 92 миллионов просмотров.Альбом "30" уже окрестили "альбомом развода", а в песне Easy On Me певица объясняет почему решила развестись со своим мужем.В своем анонсе к первому за шесть лет альбому Адель написала, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, но она справилась со сложностями, и теперь чувствуют себя более умиротворенной, чем когда-либо.В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия. Она подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge. В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.

великобритания

великобритания, музыка, культура