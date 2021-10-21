Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211021/krym-1755537926.html
В Крыму малые отели не видят ажиотажного спроса на ноябрьские выходные
В Крыму малые отели не видят ажиотажного спроса на ноябрьские выходные - РИА Новости, 21.10.2021
В Крыму малые отели не видят ажиотажного спроса на ноябрьские выходные
Ажиотажного спроса на отдых в небольших гостиницах Крыма после объявленных выходных с 30 октября по 7 ноября пока не ощущается, сказала РИА Новости руководитель РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:14
2021-10-21T14:14
туризм
республика крым
новости - туризм
туризм
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105853/09/1058530958_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_fbdd0135a5a26e064de144442988f961.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Ажиотажного спроса на отдых в небольших гостиницах Крыма после объявленных выходных с 30 октября по 7 ноября пока не ощущается, сказала РИА Новости руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова."Пока я, как отельер, не ощущаю повышенного спроса в сегменте малого бизнеса. Я не могу сказать, что в отношении крупных объектов, но на малые отели эти ограничительные меры пока не сказываются, я не вижу ажиотажа. Возможно, еще мало времени прошло, но я не ожидаю, что все рванут в Крым на эту неделю", — сказала Стамбульникова.Она отметила, что уровень бронирования в малые гостиницы полуострова на каникулы в текущем году вдвое меньше прошлогоднего. Отельер отмечает, что это связано с большим спросом на отдых во второй половине лета и осенью в 2020 году, так как до этого Крым был "закрыт" для туристов из-за коронавируса. Стамбульникова добавила, что большинство гостей приезжает на отдых в Севастополь и в Крым уже подготовленными: со справками о вакцинации, о наличии антител или с отрицательными ПЦР-тестами.Власти полуострова ввели требование при заселении в отели о предъявлении после 25 октября QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, полученного за 72 часа до заселения, говорится в указе, подписанным главой правительства Крыма Юрием Гоцанюком.По данным эксперта, в Крыму и Севастополе по неофициальным данным насчитывается до десяти тысяч малых гостиниц. Из них лишь треть могут работать круглогодично, остальные — только в теплый сезон. Малым отелем или гостевым домом в Крыму считается гостиница до 50 номеров.
https://ria.ru/20211021/tula-1755342050.html
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755479197.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105853/09/1058530958_218:0:3674:2592_1920x0_80_0_0_b703dff29190cd780bc33092cbaf922c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика крым, новости - туризм, туризм, коронавирус в россии
14:14 21.10.2021
 
В Крыму малые отели не видят ажиотажного спроса на ноябрьские выходные

Отельеры рассказали, число бронирований на осень в два раза меньше, чем год назад

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаВид на набережную из отеля "Севастополь" в Севастополе
Вид на набережную из отеля Севастополь в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Ажиотажного спроса на отдых в небольших гостиницах Крыма после объявленных выходных с 30 октября по 7 ноября пока не ощущается, сказала РИА Новости руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.
"Пока я, как отельер, не ощущаю повышенного спроса в сегменте малого бизнеса. Я не могу сказать, что в отношении крупных объектов, но на малые отели эти ограничительные меры пока не сказываются, я не вижу ажиотажа. Возможно, еще мало времени прошло, но я не ожидаю, что все рванут в Крым на эту неделю", — сказала Стамбульникова.
Она отметила, что уровень бронирования в малые гостиницы полуострова на каникулы в текущем году вдвое меньше прошлогоднего. Отельер отмечает, что это связано с большим спросом на отдых во второй половине лета и осенью в 2020 году, так как до этого Крым был "закрыт" для туристов из-за коронавируса.
Стамбульникова добавила, что большинство гостей приезжает на отдых в Севастополь и в Крым уже подготовленными: со справками о вакцинации, о наличии антител или с отрицательными ПЦР-тестами.
Суворовские карьеры, озеро Штаны - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 08:00Туризм
Минеральные источники, озеро Штаны и гуси: чудеса Тульской области
Власти полуострова ввели требование при заселении в отели о предъявлении после 25 октября QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, полученного за 72 часа до заселения, говорится в указе, подписанным главой правительства Крыма Юрием Гоцанюком.
По данным эксперта, в Крыму и Севастополе по неофициальным данным насчитывается до десяти тысяч малых гостиниц. Из них лишь треть могут работать круглогодично, остальные — только в теплый сезон. Малым отелем или гостевым домом в Крыму считается гостиница до 50 номеров.
Скульптурная композиция Дама с собачкой в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 20:08Распространение коронавируса
В Крыму издали новые правила заселения в отели
 
ТуризмРеспублика КрымНовости - ТуризмТуризмКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы рака