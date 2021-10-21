https://ria.ru/20211021/krym-1755537926.html
В Крыму малые отели не видят ажиотажного спроса на ноябрьские выходные
В Крыму малые отели не видят ажиотажного спроса на ноябрьские выходные - РИА Новости, 21.10.2021
В Крыму малые отели не видят ажиотажного спроса на ноябрьские выходные
Ажиотажного спроса на отдых в небольших гостиницах Крыма после объявленных выходных с 30 октября по 7 ноября пока не ощущается, сказала РИА Новости руководитель РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:14
2021-10-21T14:14
2021-10-21T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Ажиотажного спроса на отдых в небольших гостиницах Крыма после объявленных выходных с 30 октября по 7 ноября пока не ощущается, сказала РИА Новости руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова."Пока я, как отельер, не ощущаю повышенного спроса в сегменте малого бизнеса. Я не могу сказать, что в отношении крупных объектов, но на малые отели эти ограничительные меры пока не сказываются, я не вижу ажиотажа. Возможно, еще мало времени прошло, но я не ожидаю, что все рванут в Крым на эту неделю", — сказала Стамбульникова.Она отметила, что уровень бронирования в малые гостиницы полуострова на каникулы в текущем году вдвое меньше прошлогоднего. Отельер отмечает, что это связано с большим спросом на отдых во второй половине лета и осенью в 2020 году, так как до этого Крым был "закрыт" для туристов из-за коронавируса. Стамбульникова добавила, что большинство гостей приезжает на отдых в Севастополь и в Крым уже подготовленными: со справками о вакцинации, о наличии антител или с отрицательными ПЦР-тестами.Власти полуострова ввели требование при заселении в отели о предъявлении после 25 октября QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, полученного за 72 часа до заселения, говорится в указе, подписанным главой правительства Крыма Юрием Гоцанюком.По данным эксперта, в Крыму и Севастополе по неофициальным данным насчитывается до десяти тысяч малых гостиниц. Из них лишь треть могут работать круглогодично, остальные — только в теплый сезон. Малым отелем или гостевым домом в Крыму считается гостиница до 50 номеров.
https://ria.ru/20211021/tula-1755342050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, новости - туризм, туризм, коронавирус в россии
В Крыму малые отели не видят ажиотажного спроса на ноябрьские выходные
Отельеры рассказали, число бронирований на осень в два раза меньше, чем год назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Ажиотажного спроса на отдых в небольших гостиницах Крыма после объявленных выходных с 30 октября по 7 ноября пока не ощущается, сказала РИА Новости руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.
"Пока я, как отельер, не ощущаю повышенного спроса в сегменте малого бизнеса. Я не могу сказать, что в отношении крупных объектов, но на малые отели эти ограничительные меры пока не сказываются, я не вижу ажиотажа. Возможно, еще мало времени прошло, но я не ожидаю, что все рванут в Крым на эту неделю", — сказала Стамбульникова.
Она отметила, что уровень бронирования в малые гостиницы полуострова на каникулы в текущем году вдвое меньше прошлогоднего. Отельер отмечает, что это связано с большим спросом на отдых во второй половине лета и осенью в 2020 году, так как до этого Крым был "закрыт" для туристов из-за коронавируса.
Стамбульникова добавила, что большинство гостей приезжает на отдых в Севастополь и в Крым уже подготовленными: со справками о вакцинации, о наличии антител или с отрицательными ПЦР-тестами.
Власти полуострова ввели требование при заселении в отели о предъявлении после 25 октября QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, полученного за 72 часа до заселения, говорится в указе, подписанным главой правительства Крыма Юрием Гоцанюком.
По данным эксперта, в Крыму и Севастополе по неофициальным данным насчитывается до десяти тысяч малых гостиниц. Из них лишь треть могут работать круглогодично, остальные — только в теплый сезон. Малым отелем или гостевым домом в Крыму считается гостиница до 50 номеров.