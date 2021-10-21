https://ria.ru/20211021/kredity-1755598156.html

МСП Банк выдал кредиты самозанятым на 170 миллионов рублей

МСП Банк выдал кредиты самозанятым на 170 миллионов рублей - РИА Новости, 21.10.2021

МСП Банк выдал кредиты самозанятым на 170 миллионов рублей

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала текущего года выдал самозанятым на развитие бизнеса кредитов на общую сумм свыше 170 миллионов рублей, сообщает РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:18

2021-10-21T15:18

2021-10-21T15:18

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала текущего года выдал самозанятым на развитие бизнеса кредитов на общую сумм свыше 170 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка."Специальный кредитный продукт для самозанятых – это один из инструментов господдержки. Количество самозанятых уже почти достигло 3 миллиона человек, и банковское финансирование дает им дополнительную возможность по развитию и масштабированию своего дела", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что больше всего средств привлекли самозанятые из Москвы, Новосибирской области, Забайкальского края, Самарской и Челябинской областей. В топ-10 также вошли ХМАО, Волгоградская, Тульская, Московская области и Республика Татарстан.При этом 39% от общего объема кредитов привлекли самозанятые из сферы общехозяйственных и сервисных услуг. Доля производственного сектора составила 21%, транспортные услуги – 14%, арендный бизнес - 10%, IT - 8%, строительство - 7% и торговля - 1%. Например, парикмахеры брали кредиты на аренду помещения и закупки расходных материалов, перевозчики и таксисты – для приобретения новых автомобилей, а строители – на закупку необходимого оборудования."Упрощенная процедура, специальная модель оценки и сокращенный перечень документов обеспечивают быстрое рассмотрение заявок. Самозанятые могут получить финансирование на различные цели для развития бизнеса, а также для рефинансирования кредитов, выданных физическим лицам на ведение предпринимательской деятельности", - пояснил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, которого цитирует пресс-служба.В октябре МСП Банк снизил процентную ставку до 12% годовых для самозанятых по кредитам на сумму от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Расчетный счет для оформления или рефинансирования кредита может быть открыт в любом банке. Для получения кредита необходимо в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка (smbfin.ru).

https://ria.ru/20211013/kredity-1754452308.html

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