https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755648939.html
Путин призвал работать сообща в борьбе против COVID-19
Путин призвал работать сообща в борьбе против COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Путин призвал работать сообща в борьбе против COVID-19
Пандемия, которая должна была объединить людей, стала не объединяющим фактором, а разъединяющим, но Россия призывала и призывает отбросить неуместные амбиции и... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:02
2021-10-21T18:02
2021-10-21T18:59
россия
распространение коронавируса
владимир путин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Пандемия, которая должна была объединить людей, стала не объединяющим фактором, а разъединяющим, но Россия призывала и призывает отбросить неуместные амбиции и работать вместе и сообща, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно отметить другое: пандемия, которая теоретически должна была объединить людей вокруг масштабной, общей угрозы, стала не объединяющим, а разъединяющим фактором. Причин тому много, но одна из главных в том, что решение проблемы начали искать в привычных схемах: разных, но привычных. Они-то как раз и не работают. Точнее, работают, но часто наоборот, на ухудшение положения. Кстати говоря, Россия многократно призывала, и сейчас я повторю этот призыв: нужно отбросить неуместные амбиции и работать вместе и сообща", – сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
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россия, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус covid-19
18:02 21.10.2021 (обновлено: 18:59 21.10.2021)
Путин призвал работать сообща в борьбе против COVID-19
Путин: Россия призывает все страны работать сообща, в том числе в борьбе с COVID-19