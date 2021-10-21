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В Вологодской области нерабочие дни объявили с 30 октября по 7 ноября
В Вологодской области нерабочие дни объявили с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021
В Вологодской области нерабочие дни объявили с 30 октября по 7 ноября
Нерабочие дни в Вологодской области объявлены с 30 октября по 7 ноября, без увеличения их продолжительности, сообщил на заседании оперштаба губернатор... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:21
2021-10-21T17:21
2021-10-21T17:21
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олег кувшинников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Нерабочие дни в Вологодской области объявлены с 30 октября по 7 ноября, без увеличения их продолжительности, сообщил на заседании оперштаба губернатор Вологодской области Олег Кувшинников."На всей территории страны нерабочие дни установлены с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. На территории нашего региона нерабочие дни будут введены в тот же период, без увеличения его продолжительности… Принято решение о синхронизации каникул в детских дошкольных учреждениях, школах, колледжах с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября", - сказал Кувшинников.Также он поручил продлить режим повышенной готовности до 30 ноября включительно.В регионе COVID-19 заразились 74 816 человек, ежедневный прирост составляет 320 человек, скончались от коронавируса 2 100 человек.Президент РФ Владимир Путин накануне на совещании поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября.
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В Вологодской области нерабочие дни объявили с 30 октября по 7 ноября
Глава Вологодской области Кувшинников объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября