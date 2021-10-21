https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755634879.html

В Нидерландах распространился новый штамм коронавируса

В Нидерландах распространился новый штамм коронавируса - РИА Новости, 21.10.2021

В Нидерландах распространился новый штамм коронавируса

В Нидерландах новый штамм коронавируса AY.4.2 циркулирует на протяжении десяти недель, однако на него приходится пока 0,1-0,2% всех случаев заражений, сообщает... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:17

2021-10-21T17:17

2021-10-21T17:19

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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. В Нидерландах новый штамм коронавируса AY.4.2 циркулирует на протяжении десяти недель, однако на него приходится пока 0,1-0,2% всех случаев заражений, сообщает Национальный институт здравоохранения страны (RIVM).По данным института, новый вариант коронавируса AY.4.2 находится в Нидерландах на протяжении десяти недель."Мы видим в эпидемиологическом надзоре, что на этот вариант приходится от 0,1 до 0,2% от всех случаев заражения коронавирусом", - сообщил представитель института Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS).По его словам, этот процент практически не увеличивается, это говорит о том, что данный вариант COVID не сильно заразный.Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса.

https://ria.ru/20211019/mutatsiya-1755255938.html

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

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