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В Курской области ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

В Курской области ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021

В Курской области ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

Власти Курской области объявили в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября, заявил в четверг на заседании... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:25

2021-10-21T13:25

2021-10-21T14:32

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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Власти Курской области объявили в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября, заявил в четверг на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу губернатор Роман Старовойт.В среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября. Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, наиболее критическая ситуация с заболевшими COVID фиксируется, в том числе в Курской, Оренбургской областях, Коми, Татарстане, Мордовии."На территории Курской области с 25 октября по 7 ноября включительно объявляются нерабочие дни", - сказал Старовойт. По его словам, на этот период приостанавливается действие льготных проездных билетов на транспорте."(Граждане) 65+, те, кто без прививки, - самоизоляция. Спортивные матчи - без зрителей, закрываем всю торговлю кроме аптек, товаров первой необходимости и детских магазинов, которые торгуют и детским питанием, средствами гигиены и детской одеждой. Кафе, рестораны и другие учреждения, оказывающие персональные услуги, находящиеся в отдельно стоящих зданиях, продолжают работать, но только при условии вакцинации сотрудников этих учреждений и проверки наличия QR-кода у клиентов", - пояснил губернатор.Ранее власти из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией ограничили в регионе массовые мероприятия, а учреждениям дополнительного образования было рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Также власти ввели запрет на посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а работников старше 65 лет и студентов рекомендовали перевести на удаленку. Осенние каникулы у школьников решено начать на неделю раньше срока, с 21 октября. С 11 октября в Курске ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест, а 15 октября вход в торговые центры Курска сделали только при предъявлении QR-кода или справки о вакцинации и перенесенном заболевании. При этом, совершить покупки в детских магазинах, торгующих продуктами питания, можно без предъявления QR-кода.На утро 21 октября в области зарегистрированы 62 947 случаев COVID-19, за сутки выявлено 297 новых случаев. В стационарах с подтвержденным диагнозом находятся 2022 человека, на ИВЛ - 151. Умерли с начала пандемии в области 1560 человек с COVID-19, в том числе шесть - за последние сутки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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