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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755542644.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Калмыкии, он составляет 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:35
2021-10-21T11:35
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
магаданская область
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Калмыкии, он составляет 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,19%, 2. Камчатский край - 0,2%, 3. Магаданская область, Сахалинская область - 0,21%", - говорится в сообщении.
сахалинская область
магаданская область
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общество, сахалинская область, магаданская область, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 21.10.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,19%

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Калмыкии, он составляет 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,19%, 2. Камчатский край - 0,2%, 3. Магаданская область, Сахалинская область - 0,21%", - говорится в сообщении.
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