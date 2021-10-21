09:30 21.10.2021 (обновлено: 09:31 21.10.2021)
Томская область не планирует объявлять нерабочие дни с 23 октября
Томская область не планирует вводить дополнительные выходные дни с 23 октября
НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Власти Томской области не планируют для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 вводить дополнительные выходные дни с 23 октября, сообщил РИА Новости в четверг начальник регионального департамента информационной политики Алексей Севостьянов.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Томскую область в числе худших регионов России по достижению коллективного иммунитета от коронавируса. Также регион попал в список из 17 наиболее неблагополучных регионов по показателям смертности, госпитализации и доле больных, находящихся на искусственной вентиляции легких.
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"Томская область не планирует объявлять нерабочие дни с 23 октября", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что власти Томской области в рамках борьбы с коронавирусом ввели с 15 октября обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. С 8 ноября вводятся ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. Кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных. А с 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.
В минувшую среду власти также сообщили, что по поручению губернатора в регионе формируются дополнительные бригады для увеличения мощностей службы "скорой помощи", количество выездов которой за последние три недели увеличилось на 30%.
Как сообщалось, в среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября.