Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/konferentsiya-1755569969.html
Цифровые тренды обсудят на конференции Huawei "Цифровое сообщество 2021"
Цифровые тренды обсудят на конференции Huawei "Цифровое сообщество 2021" - РИА Новости, 21.10.2021
Цифровые тренды обсудят на конференции Huawei "Цифровое сообщество 2021"
(Huawei Digital Community Conference 2021, HDCC), сообщили в компании. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:21
2021-10-21T13:26
новости компаний - экономика
технологии
huawei technologies
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755564839_134:0:2267:1200_1920x0_80_0_0_78aca7de73e4b2ce16f7d0b4fc7ca9fb.png
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Компания Huawei проведет 26 и 27 октября вторую ежегодную конференцию "Цифровое сообщество 2021" (Huawei Digital Community Conference 2021, HDCC), сообщили в компании.Представители Huawei поделится планами развития стратегии "Сообщества единого цифрового будущего", в рамках которой компания участвует в процессе выстраивания в России безопасной и независимой отраслевой экосистемы."Участие в HDCC 2021 – это еще одна возможность ознакомиться с трендами развития информационно-коммуникационных технологий, как в мире, так и в России, а также узнать о последних достижениях в цифровой энергетике, облачных технологиях и мобильных экосистемах, Вместе с ведущими экспертами в области ИКТ мы изучим практические кейсы использования цифровых бизнес-моделей в различных отраслях и обсудим последние решения для развития бизнеса в эпоху цифровых технологий", – приводятся в сообщении слова президента Huawei в Евразии Дэниела Чжоу.На мероприятии будет организовано шесть тематических форумов для обсуждения аспектов ИКТ-индустрии, в том числе "Локализация: Опыт ИКТ-индустрии", "Экосистема облачных технологий", "Максимальный пользовательский опыт 2021".На форуме "Локализация: Опыт ИКТ-индустрии" обсудят успехи российских отраслей на пути локализации решений программного и аппаратного обеспечения. В рамках форума "Экосистема облачных технологий" Уралхим, СберАвто, Работа.ру и другие партнеры, которые используют публичное облако SberCloud.Advanced, реализованное в партнерстве с Huawei, обсудят возможности цифровой трансформации бизнеса. На форуме "Максимальный пользовательский опыт 2021" эксперты Huawei и партнеры обсудят, как OTT сервисы меняют потребление видео-контента и каким будет пользовательский опыт после коммерческого внедрения технологий 5G.Второй день конференции откроет саммит "Цифровая энергетика Евразии", в рамках которого представители Huawei впервые поделятся стратегией компании в области цифровой энергетики в Евразии, представят "зеленые" инновации в инфраструктуре ЦОДов и новые технологии в сфере генерации электроэнергии SmartPV. В рамках Huawei Developer Day эксперты Huawei поделятся результатами построения мобильной экосистемы Huawei, достижениями магазина приложений AppGallery, а также представят операционную систему HarmonyOS 2.0 и новинки пользовательского интерфейса EMUI.Для участников также будет открыт доступ к виртуальной выставочной зоне, где можно будет познакомиться с успешными кейсами клиентов и партнеров Huawei, продуктами и решениями компании для цифровизации промышленности, пообщаться с экспертами Huawei в режиме реального времени.
https://ria.ru/20210910/planshet-1749383237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755564839_400:0:2000:1200_1920x0_80_0_0_bd37d31982be1208ea8bc4f5c30328e3.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, технологии, huawei technologies, россия, экономика
13:21 21.10.2021 (обновлено: 13:26 21.10.2021)
 

Цифровые тренды обсудят на конференции Huawei "Цифровое сообщество 2021"

© Пресс-служба HuaweiКонференции Huawei "Цифровое сообщество 2021"
Конференции Huawei Цифровое сообщество 2021
© Пресс-служба Huawei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Компания Huawei проведет 26 и 27 октября вторую ежегодную конференцию "Цифровое сообщество 2021" (Huawei Digital Community Conference 2021, HDCC), сообщили в компании.
"Конференция – это открытая платформа, призванная помочь клиентам и партнерам ориентироваться в изменениях, связанных с цифровой трансформацией, делиться опытом и работать вместе для ускорения развития отраслевой ИКТ экосистемы. Зрители смогут в онлайн режиме посмотреть выступления на пленарной сессии и форумах HDCC 2021, обсудить насущные вопросы цифровизации с экспертами в области ИКТ и онлайн-участниками в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Представители Huawei поделится планами развития стратегии "Сообщества единого цифрового будущего", в рамках которой компания участвует в процессе выстраивания в России безопасной и независимой отраслевой экосистемы.
© Фото : пресс-служба HuaweiПрезидент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу
Президент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : пресс-служба Huawei
Президент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу
"Участие в HDCC 2021 – это еще одна возможность ознакомиться с трендами развития информационно-коммуникационных технологий, как в мире, так и в России, а также узнать о последних достижениях в цифровой энергетике, облачных технологиях и мобильных экосистемах, Вместе с ведущими экспертами в области ИКТ мы изучим практические кейсы использования цифровых бизнес-моделей в различных отраслях и обсудим последние решения для развития бизнеса в эпоху цифровых технологий", – приводятся в сообщении слова президента Huawei в Евразии Дэниела Чжоу.
На мероприятии будет организовано шесть тематических форумов для обсуждения аспектов ИКТ-индустрии, в том числе "Локализация: Опыт ИКТ-индустрии", "Экосистема облачных технологий", "Максимальный пользовательский опыт 2021".
На форуме "Локализация: Опыт ИКТ-индустрии" обсудят успехи российских отраслей на пути локализации решений программного и аппаратного обеспечения. В рамках форума "Экосистема облачных технологий" Уралхим, СберАвто, Работа.ру и другие партнеры, которые используют публичное облако SberCloud.Advanced, реализованное в партнерстве с Huawei, обсудят возможности цифровой трансформации бизнеса. На форуме "Максимальный пользовательский опыт 2021" эксперты Huawei и партнеры обсудят, как OTT сервисы меняют потребление видео-контента и каким будет пользовательский опыт после коммерческого внедрения технологий 5G.
Обои для фирменных устройств Huawei, созданные по мотивам древнекитайской мифологии - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 10:05
В Huawei показали фирменные обои, созданные на планшете серии MatePad
Второй день конференции откроет саммит "Цифровая энергетика Евразии", в рамках которого представители Huawei впервые поделятся стратегией компании в области цифровой энергетики в Евразии, представят "зеленые" инновации в инфраструктуре ЦОДов и новые технологии в сфере генерации электроэнергии SmartPV. В рамках Huawei Developer Day эксперты Huawei поделятся результатами построения мобильной экосистемы Huawei, достижениями магазина приложений AppGallery, а также представят операционную систему HarmonyOS 2.0 и новинки пользовательского интерфейса EMUI.
Для участников также будет открыт доступ к виртуальной выставочной зоне, где можно будет познакомиться с успешными кейсами клиентов и партнеров Huawei, продуктами и решениями компании для цифровизации промышленности, пообщаться с экспертами Huawei в режиме реального времени.
 
Новости компаний - ЭкономикаТехнологииHuawei TechnologiesРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы рака