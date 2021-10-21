https://ria.ru/20211021/konferentsiya-1755569969.html

Цифровые тренды обсудят на конференции Huawei "Цифровое сообщество 2021"

Цифровые тренды обсудят на конференции Huawei "Цифровое сообщество 2021" - РИА Новости, 21.10.2021

Цифровые тренды обсудят на конференции Huawei "Цифровое сообщество 2021"

(Huawei Digital Community Conference 2021, HDCC), сообщили в компании. РИА Новости, 21.10.2021

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2021-10-21T13:21

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Компания Huawei проведет 26 и 27 октября вторую ежегодную конференцию "Цифровое сообщество 2021" (Huawei Digital Community Conference 2021, HDCC), сообщили в компании.Представители Huawei поделится планами развития стратегии "Сообщества единого цифрового будущего", в рамках которой компания участвует в процессе выстраивания в России безопасной и независимой отраслевой экосистемы."Участие в HDCC 2021 – это еще одна возможность ознакомиться с трендами развития информационно-коммуникационных технологий, как в мире, так и в России, а также узнать о последних достижениях в цифровой энергетике, облачных технологиях и мобильных экосистемах, Вместе с ведущими экспертами в области ИКТ мы изучим практические кейсы использования цифровых бизнес-моделей в различных отраслях и обсудим последние решения для развития бизнеса в эпоху цифровых технологий", – приводятся в сообщении слова президента Huawei в Евразии Дэниела Чжоу.На мероприятии будет организовано шесть тематических форумов для обсуждения аспектов ИКТ-индустрии, в том числе "Локализация: Опыт ИКТ-индустрии", "Экосистема облачных технологий", "Максимальный пользовательский опыт 2021".На форуме "Локализация: Опыт ИКТ-индустрии" обсудят успехи российских отраслей на пути локализации решений программного и аппаратного обеспечения. В рамках форума "Экосистема облачных технологий" Уралхим, СберАвто, Работа.ру и другие партнеры, которые используют публичное облако SberCloud.Advanced, реализованное в партнерстве с Huawei, обсудят возможности цифровой трансформации бизнеса. На форуме "Максимальный пользовательский опыт 2021" эксперты Huawei и партнеры обсудят, как OTT сервисы меняют потребление видео-контента и каким будет пользовательский опыт после коммерческого внедрения технологий 5G.Второй день конференции откроет саммит "Цифровая энергетика Евразии", в рамках которого представители Huawei впервые поделятся стратегией компании в области цифровой энергетики в Евразии, представят "зеленые" инновации в инфраструктуре ЦОДов и новые технологии в сфере генерации электроэнергии SmartPV. В рамках Huawei Developer Day эксперты Huawei поделятся результатами построения мобильной экосистемы Huawei, достижениями магазина приложений AppGallery, а также представят операционную систему HarmonyOS 2.0 и новинки пользовательского интерфейса EMUI.Для участников также будет открыт доступ к виртуальной выставочной зоне, где можно будет познакомиться с успешными кейсами клиентов и партнеров Huawei, продуктами и решениями компании для цифровизации промышленности, пообщаться с экспертами Huawei в режиме реального времени.

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