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Тамбовские власти выделят деньги для привлечения врачей в поликлиники
Тамбовские власти выделят деньги для привлечения врачей в поликлиники - РИА Новости, 21.10.2021
Тамбовские власти выделят деньги для привлечения врачей в поликлиники
Участковым врачам-терапевтам и педиатрам, устроившимся на работу в поликлиники Тамбова и Мичуринска, будут выплачивать компенсации в размере одного миллиона... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:39
2021-10-21T18:39
2021-10-21T18:39
тамбовская область
тамбов
мичуринск
максим егоров
коронавирус в россии
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ТАМБОВ, 21 окт – РИА Новости. Участковым врачам-терапевтам и педиатрам, устроившимся на работу в поликлиники Тамбова и Мичуринска, будут выплачивать компенсации в размере одного миллиона рублей; соответствующее постановление подписал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Таким образом региональные власти рассчитывают решить проблему нехватки врачей в первичном звене."Медики, получившие выплату, будут обязаны отработать на полную ставку в течение пяти лет. В случае досрочного расторжения трудового договора им придется вернуть полученные средства обратно в бюджет", - отметил представитель пресс-службы.Он пояснил, что в регионе уже действует программа "Земский доктор", которая предусматривает выплаты в размере от одного до полутора миллионов рублей врачам, трудоустроившимся на селе или в небольших городах и поселках. Она доказала свою эффективность, позволив привлечь в первичное звено здравоохранения недостающих специалистов. Между тем, поликлиники Тамбова и Мичуринска также испытывают острый дефицит кадров, из-за чего вынуждены работать в условиях сверхнагрузки.Ситуацию усугубляет распространение коронавирусной инфекции. В связи с ростом заболеваемости в разы увеличилось число обращений за медицинской помощью.В пресс-службе добавили, что с 2021 года в Тамбовской области приступили к реализации масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая нацелена на повышение качества и доступности медицинской помощи, в том числе за счет решения проблемы кадров.
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тамбов, мичуринск, максим егоров, коронавирус в россии
ТАМБОВ, 21 окт – РИА Новости
. Участковым врачам-терапевтам и педиатрам, устроившимся на работу в поликлиники Тамбова
и Мичуринска
, будут выплачивать компенсации в размере одного миллиона рублей; соответствующее постановление подписал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Таким образом региональные власти рассчитывают решить проблему нехватки врачей в первичном звене.
"Медики, получившие выплату, будут обязаны отработать на полную ставку в течение пяти лет. В случае досрочного расторжения трудового договора им придется вернуть полученные средства обратно в бюджет", - отметил представитель пресс-службы.
Он пояснил, что в регионе уже действует программа "Земский доктор", которая предусматривает выплаты в размере от одного до полутора миллионов рублей врачам, трудоустроившимся на селе или в небольших городах и поселках. Она доказала свою эффективность, позволив привлечь в первичное звено здравоохранения недостающих специалистов. Между тем, поликлиники Тамбова и Мичуринска также испытывают острый дефицит кадров, из-за чего вынуждены работать в условиях сверхнагрузки.
Ситуацию усугубляет распространение коронавирусной инфекции. В связи с ростом заболеваемости в разы увеличилось число обращений за медицинской помощью.
"Региональные власти решили исправить ситуацию и предусмотреть в областном бюджете средства на компенсационные выплаты в один миллион рублей участковым врачам, пришедшим на работу в поликлиники Тамбова и Мичуринска. Ожидается, что до конца года такие выплаты смогут получить не менее 16 специалистов. Программа рассчитана до 2023 года. Этого времени должно хватить, чтобы решить проблему нехватки участковых врачей", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что с 2021 года в Тамбовской области
приступили к реализации масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая нацелена на повышение качества и доступности медицинской помощи, в том числе за счет решения проблемы кадров.