https://ria.ru/20211021/kompensatsii-1755657610.html

Тамбовские власти выделят деньги для привлечения врачей в поликлиники

Тамбовские власти выделят деньги для привлечения врачей в поликлиники - РИА Новости, 21.10.2021

Тамбовские власти выделят деньги для привлечения врачей в поликлиники

Участковым врачам-терапевтам и педиатрам, устроившимся на работу в поликлиники Тамбова и Мичуринска, будут выплачивать компенсации в размере одного миллиона... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:39

2021-10-21T18:39

2021-10-21T18:39

тамбовская область

тамбов

мичуринск

максим егоров

коронавирус в россии

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ТАМБОВ, 21 окт – РИА Новости. Участковым врачам-терапевтам и педиатрам, устроившимся на работу в поликлиники Тамбова и Мичуринска, будут выплачивать компенсации в размере одного миллиона рублей; соответствующее постановление подписал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Таким образом региональные власти рассчитывают решить проблему нехватки врачей в первичном звене."Медики, получившие выплату, будут обязаны отработать на полную ставку в течение пяти лет. В случае досрочного расторжения трудового договора им придется вернуть полученные средства обратно в бюджет", - отметил представитель пресс-службы.Он пояснил, что в регионе уже действует программа "Земский доктор", которая предусматривает выплаты в размере от одного до полутора миллионов рублей врачам, трудоустроившимся на селе или в небольших городах и поселках. Она доказала свою эффективность, позволив привлечь в первичное звено здравоохранения недостающих специалистов. Между тем, поликлиники Тамбова и Мичуринска также испытывают острый дефицит кадров, из-за чего вынуждены работать в условиях сверхнагрузки.Ситуацию усугубляет распространение коронавирусной инфекции. В связи с ростом заболеваемости в разы увеличилось число обращений за медицинской помощью.В пресс-службе добавили, что с 2021 года в Тамбовской области приступили к реализации масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая нацелена на повышение качества и доступности медицинской помощи, в том числе за счет решения проблемы кадров.

https://ria.ru/20211020/stroitelstvo-1755467851.html

тамбов

мичуринск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбов, мичуринск, максим егоров, коронавирус в россии