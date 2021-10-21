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https://ria.ru/20211021/kantsler-1755624346.html
В Германии рассчитывают избрать нового канцлера к 6 декабря
В Германии рассчитывают избрать нового канцлера к 6 декабря - РИА Новости, 21.10.2021
В Германии рассчитывают избрать нового канцлера к 6 декабря
Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии рассчитывают, что новый канцлер ФРГ будет назначен на неделе, начинающейся... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:42
2021-10-21T17:06
в мире
парламентские выборы в германии
германия
социал-демократическая партия германии
олаф шольц
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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии рассчитывают, что новый канцлер ФРГ будет назначен на неделе, начинающейся 6 декабря, заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль.В четверг три партии начинают коалиционные переговоры."Сегодня мы начинаем, со следующей среды начинают заседать рабочие группы, к 10 ноября они заканчиваются, к концу ноября у нас будет коалиционное соглашение. Цель - на неделе святого Николая (с 6 декабря) Олаф Шольц должен быть избран канцлером", - заявил Клингбайль журналистам в Берлине.Генсек СвДП Фолькер Виссинг уточнил, что канцлер должен быть избран в течение недели, начинающейся с 6 декабря, то есть 6-12 декабря.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.
https://ria.ru/20210927/sotrudnichestvo-1751997265.html
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в мире, парламентские выборы в германии, германия, социал-демократическая партия германии, олаф шольц
16:42 21.10.2021 (обновлено: 17:06 21.10.2021)
 
В Германии рассчитывают избрать нового канцлера к 6 декабря

Генсек СДПГ Клингбайль рассчитывает на избрание нового канцлера к 6 декабря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАгитационный плакат вице-канцлера Германии и министра финансов Германии, кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партия Германии Олафа Шольца
Агитационный плакат вице-канцлера Германии и министра финансов Германии, кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партия Германии Олафа Шольца - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии рассчитывают, что новый канцлер ФРГ будет назначен на неделе, начинающейся 6 декабря, заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль.
В четверг три партии начинают коалиционные переговоры.
Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выступает в штаб-квартире партии в Берлине после выборов в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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"Сегодня мы начинаем, со следующей среды начинают заседать рабочие группы, к 10 ноября они заканчиваются, к концу ноября у нас будет коалиционное соглашение. Цель - на неделе святого Николая (с 6 декабря) Олаф Шольц должен быть избран канцлером", - заявил Клингбайль журналистам в Берлине.
Генсек СвДП Фолькер Виссинг уточнил, что канцлер должен быть избран в течение недели, начинающейся с 6 декабря, то есть 6-12 декабря.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.
Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партия Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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