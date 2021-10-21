https://ria.ru/20211021/kantsler-1755624346.html

В Германии рассчитывают избрать нового канцлера к 6 декабря

В Германии рассчитывают избрать нового канцлера к 6 декабря - РИА Новости, 21.10.2021

В Германии рассчитывают избрать нового канцлера к 6 декабря

Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии рассчитывают, что новый канцлер ФРГ будет назначен на неделе, начинающейся... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:42

2021-10-21T16:42

2021-10-21T17:06

в мире

парламентские выборы в германии

германия

социал-демократическая партия германии

олаф шольц

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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии рассчитывают, что новый канцлер ФРГ будет назначен на неделе, начинающейся 6 декабря, заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль.В четверг три партии начинают коалиционные переговоры."Сегодня мы начинаем, со следующей среды начинают заседать рабочие группы, к 10 ноября они заканчиваются, к концу ноября у нас будет коалиционное соглашение. Цель - на неделе святого Николая (с 6 декабря) Олаф Шольц должен быть избран канцлером", - заявил Клингбайль журналистам в Берлине.Генсек СвДП Фолькер Виссинг уточнил, что канцлер должен быть избран в течение недели, начинающейся с 6 декабря, то есть 6-12 декабря.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.

https://ria.ru/20210927/sotrudnichestvo-1751997265.html

https://ria.ru/20211020/germaniya-1755429649.html

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в мире, парламентские выборы в германии, германия, социал-демократическая партия германии, олаф шольц