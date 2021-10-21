https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755617714.html

В Курганской области объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

В Курганской области объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021

В Курганской области объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Власти Курганской области не будут вводить нерабочие дни с 23 октября, ими будут 30 октября – 7 ноября 2021 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:22

2021-10-21T16:22

2021-10-21T16:58

распространение коронавируса

курганская область

россия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Власти Курганской области не будут вводить нерабочие дни с 23 октября, ими будут 30 октября – 7 ноября 2021 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона."В Курганской области нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. В регионе не планируется вводить дополнительные нерабочие дни до 30 октября", - говорится в сообщении.Уточняется, что разъяснения в связи с этим правительство региона опубликует позднее.Как сообщалось ранее, в регионе сложилась сложная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, с 13 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. С 18 октября в регионе вводятся фильтры безопасности (QR-коды или ПЦР-тесты) для посещения ТРЦ, учреждений культуры, спорта, общественного питания, предприятий, оказывающих санаторно-курортные услуги, а также гостиниц.Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 36 946 случаев COVID-19.

https://ria.ru/20211021/samara-1755598811.html

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курганская область, россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19