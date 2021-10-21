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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211021/kabul-1755533137.html
Руководивший смертниками командир возглавил полицию в районе Кабула
Руководивший смертниками командир возглавил полицию в районе Кабула - РИА Новости, 21.10.2021
Руководивший смертниками командир возглавил полицию в районе Кабула
Командир движения "Талибан"* Мавлави Зубаир Мутмаин, ранее руководивший террористами-смертниками в Кабуле, теперь отвечает за безопасность в столице... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:50
2021-10-21T10:57
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Командир движения "Талибан"* Мавлави Зубаир Мутмаин, ранее руководивший террористами-смертниками в Кабуле, теперь отвечает за безопасность в столице Афганистана, пишет газета Wall Street Journal.По данным издания, после прихода талибов к власти в Афганистане привыкший к командованию 39-летний Мутмаин стал начальником полиции в одном из районов Кабула и решает в том числе бытовые конфликты населения, наставляя граждан.Как пишет Wall Street Journal, Мутмаин не считает, что в его работе произошли какие-то существенные изменения. По его словам, в прошлом, когда талибы пытались установить "истинный исламский порядок" в Афганистане, "законными целями" движения были американцы и сотрудничавшие с ними афганцы. Сегодня же той же цели служит охрана общественного порядка, добавил он."Раньше я служил исламу, и сейчас я тоже служу исламу. Нет никакой разницы", - заявил Мутмаин.Бывшие талибы, которые стали полицейскими и сейчас работают под руководством Мутмаина, не получают зарплату и не проходили какой-либо специальной подготовки для работы в правоохранительных органах. Как пишет издание, не ясно, какими именно законами они руководствуются. Уголовный кодекс в стране может быть принят, а может и нет, отмечает Wall Street Journal."Такой же бессистемный подход пронизывает остальную часть правительственной бюрократии Афганистана, где тысячи образованных специалистов оставили свои рабочие места или покинули страну в августе", - пишет издание.На их места и руководящие посты были назначены талибы, не имеющие большой опыт управления министерствами или правительственными ведомствами, отмечает газета.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755322070.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
10:50 21.10.2021 (обновлено: 10:57 21.10.2021)
 
Руководивший смертниками командир возглавил полицию в районе Кабула

Руководивший смертниками командир Мутмаин возглавил полицию в одном из районов Кабула

© REUTERS / Jorge SilvaЛюди на рынке обмена валюты в Кабуле
Люди на рынке обмена валюты в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Jorge Silva
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Командир движения "Талибан"* Мавлави Зубаир Мутмаин, ранее руководивший террористами-смертниками в Кабуле, теперь отвечает за безопасность в столице Афганистана, пишет газета Wall Street Journal.
По данным издания, после прихода талибов к власти в Афганистане привыкший к командованию 39-летний Мутмаин стал начальником полиции в одном из районов Кабула и решает в том числе бытовые конфликты населения, наставляя граждан.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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Как пишет Wall Street Journal, Мутмаин не считает, что в его работе произошли какие-то существенные изменения. По его словам, в прошлом, когда талибы пытались установить "истинный исламский порядок" в Афганистане, "законными целями" движения были американцы и сотрудничавшие с ними афганцы. Сегодня же той же цели служит охрана общественного порядка, добавил он.
"Раньше я служил исламу, и сейчас я тоже служу исламу. Нет никакой разницы", - заявил Мутмаин.
Бывшие талибы, которые стали полицейскими и сейчас работают под руководством Мутмаина, не получают зарплату и не проходили какой-либо специальной подготовки для работы в правоохранительных органах. Как пишет издание, не ясно, какими именно законами они руководствуются. Уголовный кодекс в стране может быть принят, а может и нет, отмечает Wall Street Journal.
"Такой же бессистемный подход пронизывает остальную часть правительственной бюрократии Афганистана, где тысячи образованных специалистов оставили свои рабочие места или покинули страну в августе", - пишет издание.
На их места и руководящие посты были назначены талибы, не имеющие большой опыт управления министерствами или правительственными ведомствами, отмечает газета.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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