РФПИ заявил о росте числа информационных атак на "Спутник V"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций обратился к СМИ с просьбой не использовать в своих материалах информацию от анонимных источников и не устраивать атак на вакцину от коронавируса "Спутник V", заявили РИА Новости в пресс-службе фонда."В связи с участившимися информационными атаками на вакцину "Спутник", РФПИ просит СМИ в своих материалах не использовать недостоверные анонимные источники и в статьях по важным темам, связанным с вакцинами, опираться на официальную позицию регуляторов", - говорится в заявлении.Там добавляется, что "в СМИ участились информационные атаки на вакцину "Спутник", основанные на недостоверной и вводящей в заблуждение информации, полученной от анонимных источников"."Это произошло после того, как официальные исследования показали, что эффективность вакцин мНРК против "дельта"-варианта COVID-19 падает ниже 50% через всего лишь пять месяцев. В дополнение к этому, опубликованная в октябре статья в The New England Journal of Medicine показала, что вакцины, основанные на платформе аденовирусного вектора человека, такие, как "Спутник Лайт", через 8 месяцев демонстрируют в 10 раз более сильный иммунитет на уровне антител и T-клеток через 8 месяцев чем вакцины мНРК", - объяснили в РФПИ.Также фонд призвал зарубежных производителей вакцин от коронавирусной инфекции COVID использовать вакцину "Спутник Лайт" в качестве бустера вместо атак на нее."Вместо того, чтобы атаковать "Спутник", мы призываем западных производителей мРНК-вакцин рассмотреть возможность использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве бустера, чтобы достичь более сильного и продолжительного иммунитета", - сказали в РФПИ.Ранее в четверг агентство Рейтер, ссылаясь на слова источника, сообщило о том, что решение регулятора ЕС о применении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть принято в первом квартале следующего года.По словам собеседника агентства, решение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) до конца текущего года сейчас совершенно невозможно. Источник Рейтер добавил, что если необходимые данные будут получены до конца ноября, "тогда регулятор вполне может принять решение в первом квартале следующего года".Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу CNN, что фонд рассчитывает на одобрение ВОЗ вакцины "Спутник V" в ближайшие пару месяцев.

