Онлайн-конференция о деятельности Департамента ГОЧСиПБ
26 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная деятельности Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
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Участники:
- заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрей ИВАНОВ;
- заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Дмитрий СКОРКИН.
Стремительное развитие московского мегаполиса сказывается на работе всех городских служб, в первую очередь, пожарно-спасательных подразделений. Возможность оказания оперативной профессиональной помощи является залогом спасения десятков и сотен человеческих жизней, а также миллионов рублей материальных ценностей.
С какими трудностями сталкиваются спасатели и пожарные в условиях такого большого города? Увеличилась ли нагрузка на городские спасительные службы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки? С какими сложностями сталкиваются московские спасатели в период длительных праздников и школьных каникул? Какие новые технологии планируют внедрить в работу столичные спасатели? Каковы перспективы развития подразделений департамента в будущем? Какая работа по информированию москвичей о действиях при ЧС ведется сотрудниками Департамента?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрей ИВАНОВ;
- заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Дмитрий СКОРКИН.
Стремительное развитие московского мегаполиса сказывается на работе всех городских служб, в первую очередь, пожарно-спасательных подразделений. Возможность оказания оперативной профессиональной помощи является залогом спасения десятков и сотен человеческих жизней, а также миллионов рублей материальных ценностей.
С какими трудностями сталкиваются спасатели и пожарные в условиях такого большого города? Увеличилась ли нагрузка на городские спасительные службы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки? С какими сложностями сталкиваются московские спасатели в период длительных праздников и школьных каникул? Какие новые технологии планируют внедрить в работу столичные спасатели? Каковы перспективы развития подразделений департамента в будущем? Какая работа по информированию москвичей о действиях при ЧС ведется сотрудниками Департамента?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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