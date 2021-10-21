https://ria.ru/20211021/grazhdanskaya-oborona-1755603958.html

Онлайн-конференция о деятельности Департамента ГОЧСиПБ

Онлайн-конференция о деятельности Департамента ГОЧСиПБ - РИА Новости, 21.10.2021

Онлайн-конференция о деятельности Департамента ГОЧСиПБ

26 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная деятельности Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

2021-10-21T15:41

2021-10-21T15:41

2021-10-21T15:41

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1755603958.jpg?1634820069

Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрей ИВАНОВ;- заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Дмитрий СКОРКИН.Стремительное развитие московского мегаполиса сказывается на работе всех городских служб, в первую очередь, пожарно-спасательных подразделений. Возможность оказания оперативной профессиональной помощи является залогом спасения десятков и сотен человеческих жизней, а также миллионов рублей материальных ценностей.С какими трудностями сталкиваются спасатели и пожарные в условиях такого большого города? Увеличилась ли нагрузка на городские спасительные службы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки? С какими сложностями сталкиваются московские спасатели в период длительных праздников и школьных каникул? Какие новые технологии планируют внедрить в работу столичные спасатели? Каковы перспективы развития подразделений департамента в будущем? Какая работа по информированию москвичей о действиях при ЧС ведется сотрудниками Департамента?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы