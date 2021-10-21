Володин разрешил главе комитета по здравоохранению выступать вне повестки
Володин разрешил главе комитета ГД по здравоохранению Хубезову выступать вне повестки
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Хубезову будет позволено вне повестки выступать по ковиду на пленарных заседаниях палаты, с учетом приоритетности темы борьбы с коронавирусом, заявил в четверг спикер ГД Вячеслав Володин.
"Давайте договоримся, учитывая, что у нас тема борьбы с ковидом в повестке постоянно, является приоритетной. Попросим нашего председателя комитета, Дмитрия Анатольевича Хубезова, информировать депутатов о ситуации, и по мере необходимости, чтобы он имел возможность выступать вне фракционных регламентов, и эта тема для нас для всех важна. Если считаете, что нужно, чтобы мы еще какой-либо формат реализовали, давайте реализуем. Лучше слушать специалистов в этой сфере", - сказал Володин на заседании после выступления Хубезова.
Он отметил, что было бы хорошо, чтобы глава профильного комитета, у которого много информации, делился бы ею, своими знаниями с другими парламентариями. "Если посчитаете, что важно было бы вам выступить перед депутатами, исходите из того, что все депутаты поддерживают такой формат", - добавил председатель Госдумы.