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Володин разрешил главе комитета по здравоохранению выступать вне повестки
Володин разрешил главе комитета по здравоохранению выступать вне повестки - РИА Новости, 21.10.2021
Володин разрешил главе комитета по здравоохранению выступать вне повестки
Главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Хубезову будет позволено вне повестки выступать по ковиду на пленарных заседаниях палаты, с учетом... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:47
2021-10-21T14:47
распространение коронавируса
политика
вячеслав володин
госдума рф
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Хубезову будет позволено вне повестки выступать по ковиду на пленарных заседаниях палаты, с учетом приоритетности темы борьбы с коронавирусом, заявил в четверг спикер ГД Вячеслав Володин.Он отметил, что было бы хорошо, чтобы глава профильного комитета, у которого много информации, делился бы ею, своими знаниями с другими парламентариями. "Если посчитаете, что важно было бы вам выступить перед депутатами, исходите из того, что все депутаты поддерживают такой формат", - добавил председатель Госдумы.
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политика, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:47 21.10.2021
 
Володин разрешил главе комитета по здравоохранению выступать вне повестки

Володин разрешил главе комитета ГД по здравоохранению Хубезову выступать вне повестки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Хубезову будет позволено вне повестки выступать по ковиду на пленарных заседаниях палаты, с учетом приоритетности темы борьбы с коронавирусом, заявил в четверг спикер ГД Вячеслав Володин.
"Давайте договоримся, учитывая, что у нас тема борьбы с ковидом в повестке постоянно, является приоритетной. Попросим нашего председателя комитета, Дмитрия Анатольевича Хубезова, информировать депутатов о ситуации, и по мере необходимости, чтобы он имел возможность выступать вне фракционных регламентов, и эта тема для нас для всех важна. Если считаете, что нужно, чтобы мы еще какой-либо формат реализовали, давайте реализуем. Лучше слушать специалистов в этой сфере", - сказал Володин на заседании после выступления Хубезова.
Он отметил, что было бы хорошо, чтобы глава профильного комитета, у которого много информации, делился бы ею, своими знаниями с другими парламентариями. "Если посчитаете, что важно было бы вам выступить перед депутатами, исходите из того, что все депутаты поддерживают такой формат", - добавил председатель Госдумы.
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