https://ria.ru/20211021/gosduma-1755589164.html

Володин разрешил главе комитета по здравоохранению выступать вне повестки

Володин разрешил главе комитета по здравоохранению выступать вне повестки - РИА Новости, 21.10.2021

Володин разрешил главе комитета по здравоохранению выступать вне повестки

Главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Хубезову будет позволено вне повестки выступать по ковиду на пленарных заседаниях палаты, с учетом... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:47

2021-10-21T14:47

2021-10-21T14:47

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Хубезову будет позволено вне повестки выступать по ковиду на пленарных заседаниях палаты, с учетом приоритетности темы борьбы с коронавирусом, заявил в четверг спикер ГД Вячеслав Володин.Он отметил, что было бы хорошо, чтобы глава профильного комитета, у которого много информации, делился бы ею, своими знаниями с другими парламентариями. "Если посчитаете, что важно было бы вам выступить перед депутатами, исходите из того, что все депутаты поддерживают такой формат", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20211019/gosduma-1755258518.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19