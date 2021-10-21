00:15 21.10.2021 (обновлено: 00:56 21.10.2021)
Возлюбленная Саакашвили заявила, что отговаривала его от голодовки в тюрьме
Возлюбленная Саакашвили депутат Рады Ясько заявила, что отговаривала его от голодовки
© REUTERS / Irakli GedenidzeДепутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что отговаривала политика от голодовки в грузинской тюрьме.
"С самой первой встречи, у нас было три встречи, я поднимала этот вопрос. И мама его просила и много кто обращался, что нужно остановить голодовку. Он говорит о том, что у него не так много возможностей показывать свою борьбу за правду, за справедливость. Когда он находится в тюрьме, голодовка – это один из тех способов, которыми он может показать свою невиновность и то, что он добьется правды. Конечно же, мне это больно слышать. Человек подставляет свое здоровье и свою жизнь для … больших целей, но, конечно же, я хочу видеть его здоровым", - заявила Ясько украинской журналистке Алесе Бацман в ходе трансляции в ее YouTube-канале.
Ясько не верит, что политик может провести в грузинской тюрьме годы. "Я в это не верю. Потому что мне кажется, что такого уровня человек и такое невероятное чувство, которое есть к нему у грузинского народа - это не может продолжаться долго. Может занять недели или несколько месяцев, но про годы я не верю", - сказала она, отвечая на вопрос журналистки.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента Грузии на Украину не рассматривается.
Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявил голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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