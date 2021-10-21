https://ria.ru/20211021/golodovka-1755500300.html

Возлюбленная Саакашвили заявила, что отговаривала его от голодовки в тюрьме

Возлюбленная Саакашвили заявила, что отговаривала его от голодовки в тюрьме - РИА Новости, 21.10.2021

Возлюбленная Саакашвили заявила, что отговаривала его от голодовки в тюрьме

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T00:15

2021-10-21T00:15

2021-10-21T00:56

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верховная рада украины

елизавета ясько

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что отговаривала политика от голодовки в грузинской тюрьме.Ясько не верит, что политик может провести в грузинской тюрьме годы. "Я в это не верю. Потому что мне кажется, что такого уровня человек и такое невероятное чувство, которое есть к нему у грузинского народа - это не может продолжаться долго. Может занять недели или несколько месяцев, но про годы я не верю", - сказала она, отвечая на вопрос журналистки.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента Грузии на Украину не рассматривается.Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявил голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии