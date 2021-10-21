https://ria.ru/20211021/gibdd-1755500183.html
Поездку на грязной машине признали опасной
Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД - РИА Новости, 21.10.2021
Поездку на грязной машине признали опасной
Инспекторы ДПС прежде всего обращают внимание на внешний вид машины, поэтому грязные авто с плохо читаемыми номерами подвержены более высокому риску быть... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T02:17
2021-10-21T02:17
2021-10-21T02:17
авто
россия
егор васильев
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Инспекторы ДПС прежде всего обращают внимание на внешний вид машины, поэтому грязные авто с плохо читаемыми номерами подвержены более высокому риску быть остановленными, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Также высокий шанс быть остановленным у автомобиля с явными признаками технических неисправностей, а также с нестандартной тонировкой или с незаводским тюнингом, отмечает эксперт.Важна и манера вождения: неуверенное, неровное вождение или наоборот слишком агрессивное определенно привлечет внимание ГИБДД, подчеркнул Васильев.
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авто, россия, егор васильев
Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
Эксперт Васильев предупредил, что чаще всего сотрудники ГИБДД останавливают грязные машины