https://ria.ru/20211021/gaz-1755506155.html

Польша проиграла по всем статьям

Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне - РИА Новости, 21.10.2021

Польша проиграла по всем статьям

Польша проиграла газовую войну по всем статьям, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T02:53

2021-10-21T02:53

2021-10-21T02:53

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польша

алексей пушков

газпром

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Польша проиграла газовую войну по всем статьям, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.Европа, отметил сенатор, осознала, что без российского газа ей не выжить. При этом официальная Варшава безуспешно обвиняет в газовом кризисе Россию и даже пытается поддеть Германию, "но выходить у нее жалко, мстительно – и снова бессмысленно", - резюмировал Пушков.Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли "Газпром" отношение к дефициту газа на европейском рынке."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.В Кремле на обвинения в манипулировании рынком не раз заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии — напрасно понадеялись на ветрогенерацию.

https://ria.ru/20211019/krizis-1755175898.html

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в мире, польша, алексей пушков, газпром, северный поток — 2, россия