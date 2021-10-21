Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211021/galaktiki-1755467426.html
Ученые выяснили, как образовались первые галактики во Вселенной
Ученые выяснили, как образовались первые галактики во Вселенной - РИА Новости, 21.10.2021
Ученые выяснили, как образовались первые галактики во Вселенной
Новые изображения самых маленьких и тусклых галактик, расположенных ближе всего к нам, позволили астрономам восстановить сценарий образования первых звезд и... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T02:00
2021-10-21T02:00
наука
хаббл
космос - риа наука
галактики
астрофизика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755455702_0:79:632:435_1920x0_80_0_0_0dfb8c4d7e6cae7b46fcd049e5ef300f.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Новые изображения самых маленьких и тусклых галактик, расположенных ближе всего к нам, позволили астрономам восстановить сценарий образования первых звезд и галактических структур в ранней Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Один из самых интересных вопросов, на который астрономы пытаются ответить на протяжении десятилетий, это то, как и когда образовались первые галактики. Одна из гипотез заключается в том, что формирование звезд в ранних галактиках началось в устойчивом темпе, постепенно создавая все более и более массивную систему. Другая предполагает, что это образование было более бурным, но прерывистым, с интенсивными короткоживущими вспышками звездообразования, вызванными такими событиями, как слияния и усиленная аккреция газа.Британские и испанские астрономы использовали данные космического телескопа "Хаббл" и Большого канарского телескопа (GTC) для выявления в так называемых пограничных полях самых маленьких и слабых галактик в ближайшей Вселенной."Формирование галактик можно сравнить с автомобилем, — приводятся в пресс-релизе Ноттингемского университета слова руководителя исследования Пабло Перес-Гонсалеса (Pablo Pérez-González) из Центра астробиологии Испании. — Первые галактики могли иметь "дизельный" двигатель звездообразования, медленно, но непрерывно складывающий новые звезды без особого ускорения и плавно превращающий газ в относительно маленькие звезды в течение длительных периодов времени. Или образование могло быть резким, со вспышками звездообразования, производящими невероятно большие звезды, которые разрушают галактику и заставляют ее прекратить свою активность на время или даже навсегда. Каждый сценарий связан с различными процессами, такими как слияние галактик или влияние сверхмассивных черных дыр, и от этого зависит то, когда и как появились углерод или кислород, необходимые для зарождения жизни".Для изучения малых галактик исследователи объединили мощь самых передовых телескопов, таких как "Хаббл" и GTC, с "естественными телескопами" — гравитационными линзами."Некоторые галактики живут большими группами, которые мы называем скоплениями. Они содержат огромное количество массы в форме звезд, газа и темной материи. Их масса настолько велика, что они искривляют пространство-время и действуют как естественные телескопы. Мы называем их гравитационными линзами, и они позволяют нам видеть слабые и далекие галактики с повышенной яркостью и с более высоким пространственным разрешением", — объясняет еще один автор исследования профессор Крис Конселис (Chris Conselice) из Манчестерского университета.В рамках проекта SHARDS (Survey for high-z Red and Dead Sources) астрономы искали близлежащие аналоги самых первых галактик, сформированных во Вселенной, чтобы их можно было изучить более подробно."Наблюдения SHARDS, проведенные с помощью GTC, предоставили самые глубокие данные, когда-либо полученные для карликовых галактик по их эмиссионным линиям, что позволяет нам идентифицировать системы с недавно начавшимся звездообразованием", — отмечает Перес-ГонсалесИсследование показало, что формирование галактик сопровождается остановками и всплесками активности, за которыми снова следуют затишья, то есть, скорее всего, верна вторая гипотеза.
https://ria.ru/20211012/galaktika-1754183592.html
https://ria.ru/20210406/uskoritel-1727030906.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755455702_0:20:632:494_1920x0_80_0_0_da683d4e72213adf451f1ad1ea966853.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хаббл, космос - риа наука, галактики, астрофизика
02:00 21.10.2021
 

Ученые выяснили, как образовались первые галактики во Вселенной

© SHARDSСкопления галактик, работающие как гравитационные линзы
Скопления галактик, работающие как гравитационные линзы
© SHARDS
Скопления галактик, работающие как гравитационные линзы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Новые изображения самых маленьких и тусклых галактик, расположенных ближе всего к нам, позволили астрономам восстановить сценарий образования первых звезд и галактических структур в ранней Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Один из самых интересных вопросов, на который астрономы пытаются ответить на протяжении десятилетий, это то, как и когда образовались первые галактики. Одна из гипотез заключается в том, что формирование звезд в ранних галактиках началось в устойчивом темпе, постепенно создавая все более и более массивную систему. Другая предполагает, что это образование было более бурным, но прерывистым, с интенсивными короткоживущими вспышками звездообразования, вызванными такими событиями, как слияния и усиленная аккреция газа.
Британские и испанские астрономы использовали данные космического телескопа "Хаббл" и Большого канарского телескопа (GTC) для выявления в так называемых пограничных полях самых маленьких и слабых галактик в ближайшей Вселенной.
"Формирование галактик можно сравнить с автомобилем, — приводятся в пресс-релизе Ноттингемского университета слова руководителя исследования Пабло Перес-Гонсалеса (Pablo Pérez-González) из Центра астробиологии Испании. — Первые галактики могли иметь "дизельный" двигатель звездообразования, медленно, но непрерывно складывающий новые звезды без особого ускорения и плавно превращающий газ в относительно маленькие звезды в течение длительных периодов времени. Или образование могло быть резким, со вспышками звездообразования, производящими невероятно большие звезды, которые разрушают галактику и заставляют ее прекратить свою активность на время или даже навсегда. Каждый сценарий связан с различными процессами, такими как слияние галактик или влияние сверхмассивных черных дыр, и от этого зависит то, когда и как появились углерод или кислород, необходимые для зарождения жизни".
Художественное представление переменного радиосигнала ASKAP J173608.2-321635, исходящего из центра Галактики
12 октября, 13:00Наука
Астрономы обнаружили необычный сигнал, исходящий из центра нашей Галактики
Для изучения малых галактик исследователи объединили мощь самых передовых телескопов, таких как "Хаббл" и GTC, с "естественными телескопами" — гравитационными линзами.
"Некоторые галактики живут большими группами, которые мы называем скоплениями. Они содержат огромное количество массы в форме звезд, газа и темной материи. Их масса настолько велика, что они искривляют пространство-время и действуют как естественные телескопы. Мы называем их гравитационными линзами, и они позволяют нам видеть слабые и далекие галактики с повышенной яркостью и с более высоким пространственным разрешением", — объясняет еще один автор исследования профессор Крис Конселис (Chris Conselice) из Манчестерского университета.
В рамках проекта SHARDS (Survey for high-z Red and Dead Sources) астрономы искали близлежащие аналоги самых первых галактик, сформированных во Вселенной, чтобы их можно было изучить более подробно.
"Наблюдения SHARDS, проведенные с помощью GTC, предоставили самые глубокие данные, когда-либо полученные для карликовых галактик по их эмиссионным линиям, что позволяет нам идентифицировать системы с недавно начавшимся звездообразованием", — отмечает Перес-Гонсалес
Исследование показало, что формирование галактик сопровождается остановками и всплесками активности, за которыми снова следуют затишья, то есть, скорее всего, верна вторая гипотеза.
Так выглядит гамма-всплеск в представлении художника
6 апреля, 14:49Наука
Ученые нашли мощные гамма-ускорители внутри нашей Галактики
 
НаукаХабблКосмос - РИА Наукагалактикиастрофизика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
12:41В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
12:41Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
12:40Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
12:39В Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощь
12:36В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
12:36В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине
12:34Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
12:33Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
12:32СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка
12:29Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
12:27В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг
12:27Использование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательным
12:26С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодов
12:26Аптеки в Москве будут работать в нерабочие дни
12:26Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
12:25Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни
12:23В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры
12:23В Москве ограничат бесплатный проезд в транспорте для людей старше 60 лет
12:23Собянин оценил эффективность режима нерабочих дней
Лента новостейМолния
Основатель Group-IB не признал вину в госизменеВ Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людейПесков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированиемРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дниВ Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощьВ Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноябряВ Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по УкраинеДелегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской областиСК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода ДонецкаСобянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающимВ Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслугИспользование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательнымС 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодовАптеки в Москве будут работать в нерабочие дниМосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB СачковаСобянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дниВ Москве приостановят работу предприятий общепита и культурыВ Москве ограничат бесплатный проезд в транспорте для людей старше 60 летСобянин оценил эффективность режима нерабочих дней