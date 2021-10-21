https://ria.ru/20211021/frantsiya-1755525678.html

Во Франции задержали подозреваемого в жестоком убийстве своего деда

Во Франции задержали подозреваемого в жестоком убийстве своего деда - РИА Новости, 21.10.2021

Во Франции задержали подозреваемого в жестоком убийстве своего деда

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в обезглавливании, предположительно, своего деда в коммуне Боллен на юго-востоке Франции, передаёт телеканал BFM TV со РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:02

2021-10-21T10:02

2021-10-21T10:02

в мире

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582076552_0:866:1152:1514_1920x0_80_0_0_0bcd4c46a1c4972791c6fa22dc461734.jpg

ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в обезглавливании, предположительно, своего деда в коммуне Боллен на юго-востоке Франции, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на источник, близкий к следствию.В среду в коммуне Боллен (департамент Воклюз) на юго-востоке Франции было найдено тело обезглавленного мужчины, у которого были извлечены внутренности.Совершивший преступление скрылся, на его поиски были мобилизованы 86 правоохранителей.Согласно информации, полученной BFM TV от жандармерии, подозреваемый был задержан в среду вечером около 23:30 в городе Сен-Поль-Труа-Шато (департамент Дром). Он настойчиво стучал в дверь одного из жильцов. Последний, посчитав его поведение странным, вызвал жандармов.Как заявил прокурор Карпантра (департамент Воклюз), жертва принадлежит к кругу семьи, очень близкой к подозреваемому. По словам источника, близкого к следствию, убитый является дедом задержанного мужчины.Неделю назад 70-летнию женщину нашли обезглавленной в ее доме в коммуне Агд (юг Франции). Подозреваемый в убийстве был задержан, ему предъявлены обвинения. Им оказался 51-летний мужчина – супруг домработницы убитой женщины.

https://ria.ru/20211020/frantsiya-1755476398.html

https://ria.ru/20211001/politseyskiy-1752657029.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция