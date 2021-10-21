https://ria.ru/20211021/frantsiya-1755525678.html
Во Франции задержали подозреваемого в жестоком убийстве своего деда
Во Франции задержали подозреваемого в жестоком убийстве своего деда - РИА Новости, 21.10.2021
Во Франции задержали подозреваемого в жестоком убийстве своего деда
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в обезглавливании, предположительно, своего деда в коммуне Боллен на юго-востоке Франции, передаёт телеканал BFM TV со РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:02
2021-10-21T10:02
2021-10-21T10:02
в мире
франция
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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в обезглавливании, предположительно, своего деда в коммуне Боллен на юго-востоке Франции, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на источник, близкий к следствию.В среду в коммуне Боллен (департамент Воклюз) на юго-востоке Франции было найдено тело обезглавленного мужчины, у которого были извлечены внутренности.Совершивший преступление скрылся, на его поиски были мобилизованы 86 правоохранителей.Согласно информации, полученной BFM TV от жандармерии, подозреваемый был задержан в среду вечером около 23:30 в городе Сен-Поль-Труа-Шато (департамент Дром). Он настойчиво стучал в дверь одного из жильцов. Последний, посчитав его поведение странным, вызвал жандармов.Как заявил прокурор Карпантра (департамент Воклюз), жертва принадлежит к кругу семьи, очень близкой к подозреваемому. По словам источника, близкого к следствию, убитый является дедом задержанного мужчины.Неделю назад 70-летнию женщину нашли обезглавленной в ее доме в коммуне Агд (юг Франции). Подозреваемый в убийстве был задержан, ему предъявлены обвинения. Им оказался 51-летний мужчина – супруг домработницы убитой женщины.
https://ria.ru/20211020/frantsiya-1755476398.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция
Во Франции задержали подозреваемого в жестоком убийстве своего деда
Во Франции задержали подозреваемого в обезглавливании, предположительно, своего деда
ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости.
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в обезглавливании, предположительно, своего деда в коммуне Боллен на юго-востоке Франции
, передаёт телеканал BFM TV
со ссылкой на источник, близкий к следствию.
В среду в коммуне Боллен (департамент Воклюз) на юго-востоке Франции было найдено тело обезглавленного мужчины, у которого были извлечены внутренности.
Совершивший преступление скрылся, на его поиски были мобилизованы 86 правоохранителей.
Согласно информации, полученной BFM TV от жандармерии, подозреваемый был задержан в среду вечером около 23:30 в городе Сен-Поль-Труа-Шато (департамент Дром). Он настойчиво стучал в дверь одного из жильцов. Последний, посчитав его поведение странным, вызвал жандармов.
Как заявил прокурор Карпантра (департамент Воклюз), жертва принадлежит к кругу семьи, очень близкой к подозреваемому. По словам источника, близкого к следствию, убитый является дедом задержанного мужчины.
Неделю назад 70-летнию женщину нашли обезглавленной в ее доме в коммуне Агд (юг Франции). Подозреваемый в убийстве был задержан, ему предъявлены обвинения. Им оказался 51-летний мужчина – супруг домработницы убитой женщины.