https://ria.ru/20211021/forum-1755595042.html

Симпозиум в рамках Пекинского Сяншаньского форума пройдет 25-26 октября

Симпозиум в рамках Пекинского Сяншаньского форума пройдет 25-26 октября - РИА Новости, 21.10.2021

Симпозиум в рамках Пекинского Сяншаньского форума пройдет 25-26 октября

в рамках Пекинского Сяншаньского форума С 25 по 26 октября пройдет симпозиум с участием специалистов и ученых почти ИЗ 20 стран и международных организаций. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:08

2021-10-21T15:08

2021-10-21T15:08

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МОСКВА, 21 окт – Проект "Россия-Китай: Главное". в рамках Пекинского Сяншаньского форума С 25 по 26 октября пройдет симпозиум с участием специалистов и ученых почти ИЗ 20 стран и международных организаций.Темой предстоящей встречи станет "Приверженность взаимовыгодному сотрудничеству и содействие глобальному управлению в сфере безопасности". Участие в мероприятии примут специалисты и ученые из таких стран, как США, Россия, Франция, Великобритания и Индия, а также представители международных организаций.Участники мероприятия обсудят шесть основных вопросов, включая "мультилатерализм и международная система" и "международное сотрудничество в области безопасности в условиях пандемии COVID-19".Пекинский Сяншаньский форум впервые состоялся в 2006 году. Он является авторитетной международной площадкой высокого уровня для обсуждения вопросов обороны и безопасности.

https://ria.ru/20211012/transport-1754224457.html

китай

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2021

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