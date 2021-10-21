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К 200-летию Омской области снимут документальный фильм
К 200-летию Омской области снимут документальный фильм - РИА Новости, 21.10.2021
К 200-летию Омской области снимут документальный фильм
Праздничные мероприятия, выставки и съёмки художественно-документального фильма запланированы в Омской области к 200-летию региона, отметил губернатор Александр РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:54
2021-10-21T07:54
2021-10-21T11:15
омск
александр бурков
омская область
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ОМСК, 21 окт – РИА Новости. Праздничные мероприятия, выставки и съёмки художественно-документального фильма запланированы в Омской области к 200-летию региона, отметил губернатор Александр Бурков.Оглашение бюджетного послания проходит в Омске в четверг, 21 октября, губернатор Омской области выступает перед депутатами Законодательного собрания и правительством Омской области."Ключевым событием в жизни региона станет празднование 200-летия Омской области. Запланированы ряд выставок, концертов, фестивалей. Будет снят художественно-документальный фильм. Мы активно готовимся к этому празднику", - сообщил в четверг губернатор Александр Бурков, оглашая бюджетное послание областному парламенту.
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омск, александр бурков
07:54 21.10.2021 (обновлено: 11:15 21.10.2021)
К 200-летию Омской области снимут документальный фильм
Губернатор Бурков заявил, что к 200-летию Омской области снимут документальный фильм