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Глава МИД Белоруссии поддержал Моравецкого в его недовольстве действиями ЕС
Глава МИД Белоруссии поддержал Моравецкого в его недовольстве действиями ЕС - РИА Новости, 21.10.2021
Глава МИД Белоруссии поддержал Моравецкого в его недовольстве действиями ЕС
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей поддержал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в его "праведном гневе", вызванном политикой ЕС. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:50
2021-10-21T15:50
в мире
варшава
белоруссия
минск
польша
евросоюз
александр лукашенко
владимир макей
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей поддержал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в его "праведном гневе", вызванном политикой ЕС.На своей странице в Facebook Макей процитировал несколько высказываний Моравецкого, в частности, о том, что "слишком часто мы имеем дело с Европой двойных стандартов". Также в цитатах Моравецкого содержится призыв к одинаковым правилам игры для всех стран, обращение к ЕС уважать различия стран, а также высказывается протест против финансового шантажа, языка угроз и штрафов как метода политики в отношении одного из государств."Сказанное - слово в слово повторяет суть многократных заявлений руководства Беларуси и лично президента Лукашенко, обвиняемого в "авторитаризме" и даже "диктаторстве". Соль, однако, заключается в том , что произнесено это "демократом" Моравецким, премьер-министром Польши во время недавних слушаний в Европарламенте", - подчеркнул Макей.По его словам, хотя и есть спорные моменты, но в целом он хочет " искренне поддержать господина Моравецкого в его праведном гневе против цивилизационного шантажа и экономического принуждения". "Очень точные, а главное своевременные подходы демонстрируют польские коллеги. На этом фоне нет даже смысла рассуждать о "двойных стандартах" или вообще о каких-либо стандартах, ибо и так всё ясно", - заключил глава МИД Белоруссии.Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Глава Еврокомиссии среди возможных ответных шагов назвала оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
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в мире, варшава, белоруссия, минск, польша, евросоюз, александр лукашенко, владимир макей , матеуш моравецкий
15:50 21.10.2021
 
Глава МИД Белоруссии поддержал Моравецкого в его недовольстве действиями ЕС

МИД Белоруссии согласился со словами Моравецкого о двойных стандартах в политике ЕС

© REUTERS / Patryk Ogorzalek Митинг в поддержку членства Польши в Европейском Союзе, Жешув
Митинг в поддержку членства Польши в Европейском Союзе, Жешув - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Patryk Ogorzalek
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей поддержал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в его "праведном гневе", вызванном политикой ЕС.
На своей странице в Facebook Макей процитировал несколько высказываний Моравецкого, в частности, о том, что "слишком часто мы имеем дело с Европой двойных стандартов". Также в цитатах Моравецкого содержится призыв к одинаковым правилам игры для всех стран, обращение к ЕС уважать различия стран, а также высказывается протест против финансового шантажа, языка угроз и штрафов как метода политики в отношении одного из государств.
"Сказанное - слово в слово повторяет суть многократных заявлений руководства Беларуси и лично президента Лукашенко, обвиняемого в "авторитаризме" и даже "диктаторстве". Соль, однако, заключается в том , что произнесено это "демократом" Моравецким, премьер-министром Польши во время недавних слушаний в Европарламенте", - подчеркнул Макей.
По его словам, хотя и есть спорные моменты, но в целом он хочет " искренне поддержать господина Моравецкого в его праведном гневе против цивилизационного шантажа и экономического принуждения". "Очень точные, а главное своевременные подходы демонстрируют польские коллеги. На этом фоне нет даже смысла рассуждать о "двойных стандартах" или вообще о каких-либо стандартах, ибо и так всё ясно", - заключил глава МИД Белоруссии.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
 
В миреВаршаваБелоруссияМинскПольшаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоВладимир МакейМатеуш Моравецкий
 
 
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