https://ria.ru/20211021/evropa-1755551516.html

Европейские министры обсудят последствия роста цен на энергию

Европейские министры обсудят последствия роста цен на энергию - РИА Новости, 21.10.2021

Европейские министры обсудят последствия роста цен на энергию

Министры энергетики стран Евросоюза проведут 26 октября внеочередное заседание для обсуждения возросших цен на энергию в регионе, говорится в сообщении Совета... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:12

2021-10-21T12:12

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости, Мария Князева. Министры энергетики стран Евросоюза проведут 26 октября внеочередное заседание для обсуждения возросших цен на энергию в регионе, говорится в сообщении Совета стран ЕС."Совет по энергетике, 26 октября 2021 года... Министры энергетики ЕС проведут внеочередной Совет по энергетике для обсуждения вопроса роста цен на энергию в ЕС", - говорится в нем.После снижения стоимости энергоносителей в мире и Евросоюзе в конце 2019 года и в 2020 году в последние месяцы произошел их резкий скачок, отмечается в сообщении. Возросшие цены на газ привели к росту стоимости электроэнергии, что давит на потребителей и экономику."На этом официальном заседании Совета по энергетике министры обменяются мнениями о документе Еврокомиссии от 13 октября "Борьба с ростом цен на энергию: набор инструментов для действий и поддержки", а также обсудят возможные смягчающие меры на национальном уровне (стран ЕС - ред.) и на уровне Евросоюза", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20211020/evrosoyuz-1755347170.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия