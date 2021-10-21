https://ria.ru/20211021/energobalans-1755688638.html

Путин заявил, что энергобаланс в России более зеленый, чем в других странах

Путин заявил, что энергобаланс в России более зеленый, чем в других странах - РИА Новости, 21.10.2021

Путин заявил, что энергобаланс в России более зеленый, чем в других странах

Энергобаланс у РФ - более "зеленый", чем у других стран, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:36

2021-10-21T20:36

2021-10-21T22:01

владимир путин

россия

сша

германия

международный дискуссионный клуб "валдай"

цены на нефть

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Энергобаланс у РФ - более "зеленый", чем у других стран, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Вот смотрите, я уже много раз об этом говорил, упоминал, сейчас скажу ещё раз, но все-таки наш энергобаланс более "зелёный", чем в во многих других индустриально-развитых странах мира. У нас 86% нашего энергобаланса состоит из атомной генерации, которая не связана с выбросами почти, гидрогенерацией, газовой генерацией и возобновляемых источников - 86%, в США - 77%, в ФРГ, по-моему, 64%, в крупных азиатских странах ещё меньше. Разве это не лидерство?", - рассказал Путин, отвечая на вопрос, готова ли Россия взять на себя лидирующую роль в рамках обсуждения вопроса изменения климата.

https://ria.ru/20211015/novak-1754678436.html

россия

сша

германия

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владимир путин, россия, сша, германия, международный дискуссионный клуб "валдай", цены на нефть