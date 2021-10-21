https://ria.ru/20211021/energobalans-1755688638.html
Путин заявил, что энергобаланс в России более зеленый, чем в других странах
Путин заявил, что энергобаланс в России более зеленый, чем в других странах - РИА Новости, 21.10.2021
Путин заявил, что энергобаланс в России более зеленый, чем в других странах
Энергобаланс у РФ - более "зеленый", чем у других стран, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:36
2021-10-21T20:36
2021-10-21T22:01
владимир путин
россия
сша
германия
международный дискуссионный клуб "валдай"
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:149:3078:1880_1920x0_80_0_0_c8f81986d80726eae8aa6f67757fbb37.jpg
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Энергобаланс у РФ - более "зеленый", чем у других стран, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Вот смотрите, я уже много раз об этом говорил, упоминал, сейчас скажу ещё раз, но все-таки наш энергобаланс более "зелёный", чем в во многих других индустриально-развитых странах мира. У нас 86% нашего энергобаланса состоит из атомной генерации, которая не связана с выбросами почти, гидрогенерацией, газовой генерацией и возобновляемых источников - 86%, в США - 77%, в ФРГ, по-моему, 64%, в крупных азиатских странах ещё меньше. Разве это не лидерство?", - рассказал Путин, отвечая на вопрос, готова ли Россия взять на себя лидирующую роль в рамках обсуждения вопроса изменения климата.
https://ria.ru/20211015/novak-1754678436.html
россия
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_556fc936ab396e2615e45ee4b3fba585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сша, германия, международный дискуссионный клуб "валдай", цены на нефть
20:36 21.10.2021 (обновлено: 22:01 21.10.2021)
Путин заявил, что энергобаланс в России более зеленый, чем в других странах
Президент Путин заявил, что энергобаланс в России более зеленый, чем в других странах мира