https://ria.ru/20211021/elektromobil-1755502699.html
Эксперты предсказали, сколько электромобилей будет в России к 2030 году
Эксперты предсказали, сколько электромобилей будет в России к 2030 году - РИА Новости, 21.10.2021
Эксперты предсказали, сколько электромобилей будет в России к 2030 году
Парк легковых электромобилей в России может вырасти до 630 тысяч штук к 2030 году, следует из исследования международной консалтинговой компании PwC. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T00:53
2021-10-21T00:53
2021-10-21T00:53
экономика
развитие электротранспорта в россии
автомобили
pwc
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Парк легковых электромобилей в России может вырасти до 630 тысяч штук к 2030 году, следует из исследования международной консалтинговой компании PwC.Согласно представленному графику, парк легковых электромобилей в 2020 году насчитывал 11 тысяч штук, в 2024 году он предположительно вырастет до 26 тысяч. Аналитики прогнозируют, что продажи электрокаров в России увеличатся с 700 штук в 2020 году, до 7 тысяч машин в 2024 году и 281 тысячи в 2030 году.Также значительно вырастет количество электрозаправочных станций: с 500 штук в 2020 году, до 2 тысяч в 2024 году и 63 тысяч в 2030 году.Прогноз PwC составлен на основе концепции развития электротранспорта в РФ до 2030 года. Согласно её сбалансированному сценарию, в 2030 году доля электротранспортных средств стране составит 15% общего объема авторынка.
https://ria.ru/20210923/elektromobil-1751411026.html
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экономика, развитие электротранспорта в россии, автомобили, pwc, россия
Эксперты предсказали, сколько электромобилей будет в России к 2030 году
PwC: более 600 тысяч легковых электромобилей будут ездить по дорогам России к 2030 году