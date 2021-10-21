https://ria.ru/20211021/ekstremizm-1755657331.html

У России выработался коллективный иммунитет к экстремизму, заявил Путин

У России выработался коллективный иммунитет к экстремизму, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

У России выработался коллективный иммунитет к экстремизму, заявил Путин

У российского общества благодаря историческому опыту выработался коллективный иммунитет к экстремизму, который ведёт к потрясениям и социально-политическим... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:30

2021-10-21T18:30

2021-10-21T18:55

россия

общество

владимир путин

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. У российского общества благодаря историческому опыту выработался коллективный иммунитет к экстремизму, который ведёт к потрясениям и социально-политическим обвалам, заявил президент РФ Владимир Путин."Не раз обращался к нему (историческому опыту - ред.) и в этом выступлении. К сожалению, приходилось вспоминать много негативного, но зато у нашего общества выработался, как сейчас говорят, коллективный иммунитет к экстремизму, который ведёт к потрясениям и социально-политическим обвалам. Люди ценят стабильность и возможность нормально развиваться и быть уверенными в том, что их планы и надежды не рухнут из-за безответственных устремлений очередных революционеров", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20211020/ekstremizm-1755317270.html

россия

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россия, общество, владимир путин