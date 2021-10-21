https://ria.ru/20211021/ekologiya-1755631075.html

Тунберг обвинила мировых лидеров в манипулировании данными о загрязнениях

Тунберг обвинила мировых лидеров в манипулировании данными о загрязнениях - РИА Новости, 21.10.2021

Тунберг обвинила мировых лидеров в манипулировании данными о загрязнениях

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в отрицании масштабов климатического и экологического кризисов, заявив, что Британия, США и Китай... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:05

2021-10-21T17:05

2021-10-21T17:05

в мире

оон

великобритания

климат

грета тунберг

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в отрицании масштабов климатического и экологического кризисов, заявив, что Британия, США и Китай используют "изобретательный подход" в вопросах статистики для улучшения своих экологических показателей.Ранее Тунберг назвала подход мировых лидеров к решению проблем климата "преднамеренным бездействием" и "предательством по отношению к настоящим и будущим поколениям" в ответ на их заявление о намерении достичь углеродной нейтральности к середине века и строительстве "зеленой экономики".В четверг в британской газете Guardian вышла авторская статья Тунберг, посвященная проблемам, связанным с климатом. Экоактивистка заявила, что первым шагом для решения климатического кризиса должно стать включение всех выбросов в статистику, что позволит получить полную картину. По ее словам, такой подход не приняла ни одна из стран-мировых лидеров. Вместо этого они пользуются различными технологиями пиара, чтобы "создать видимость, что принимают меры"."Правда в том, что мировых лидеров в сфере климата нет. Пока. По крайней мере, среди стран с высоким уровнем доходов… Наука не лжет, но и не говорит нам, что делать. Но дает нам представление о том, что делать. Конечно, мы вправе ее игнорировать и продолжать отрицать. Или прятаться за хитроумными подсчетами, лазейками или неполной статистикой", - написала Тунберг."Хрестоматийным" примером такого подхода, по ее мнению, является Великобритания."В период с 1990 по 2016 год Великобритания снизила показатель загрязнения на 41%. Однако, если взять во внимание полную шкалу вредоносных выбросов в стране, например, от потребления импортированных товаров, международной авиации, судоходства и так далее, то показатель снизился только на 15%", - заявила Тунберг.По словам активистки, Великобритания не единственная страна, которая так "изобретательно подходит к подсчету показателей выбросов углерода"."Китай, который сейчас является крупнейшим в мире источником выбросов CO2, планирует построить 43 новых угольных электростанции кроме тысячи уже действующих, при этом заявляя, что он экологический "новатор"... Или взять новую администрацию США, утверждающую, что она "прислушивается к… науке", хотя она - среди многих других безрассудных решений - недавно объявила о планах открыть миллионы акров для (разработки) нефти и газа… Похоже, США это не смущает, хотя они заявляют, что лидируют в области климата", - подчеркнула Тунберг.Материал вышел в преддверии 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. -0-

https://ria.ru/20210928/greta-1752213725.html

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в мире, оон, великобритания, климат, грета тунберг