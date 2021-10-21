https://ria.ru/20211021/ekaterinburg-1755543719.html
В Екатеринбурге сократилась площадь тления торфяников
В Екатеринбурге сократилась площадь тления торфяников - РИА Новости, 21.10.2021
В Екатеринбурге сократилась площадь тления торфяников
Виктор Бельцов. Общая площадь тления очагов торфяников в Чкаловском районе Екатеринбурга сократилась почти до трех гектаров, продолжается проливка одного... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:39
2021-10-21T11:39
2021-10-21T11:45
происшествия
екатеринбург
чкаловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
торфяные пожары в свердловской области
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Виктор Бельцов. Общая площадь тления очагов торфяников в Чкаловском районе Екатеринбурга сократилась почти до трех гектаров, продолжается проливка одного крупного и двух небольших очагов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Продолжают действовать один крупный и два незначительных очага на общей площади 2,9 гектара", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в район торфяника доставлена тяжелая инженерная техника, которая прокладывает пути подъезда пожарных автомашин к очагам тления. Продолжается обводнение каналов для ликвидации тления в торфянике.В Чкаловском районе Екатеринбурга на прошлой неделе был введен режим ЧС локального характера из-за продолжительного торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города.
https://ria.ru/20211020/torfyaniki-1755384817.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, чкаловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, торфяные пожары в свердловской области
11:39 21.10.2021 (обновлено: 11:45 21.10.2021)
В Екатеринбурге сократилась площадь тления торфяников
В Чкаловском районе Екатеринбурга сократилась площадь тления торфяников